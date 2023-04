State pensando di aggiornare gli elettrodomestici a casa vostra, sostituendoli con dei nuovi modelli a basso consumo energetico? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche promozioni proposte da Yeppon sui prodotti Samsung, dove troverete sconti fino al 55%!

Che voi siate alla ricerca di un nuovo frigorifero, lavatrice o asciugatrice, il catalogo di elettrodomestici in offerta è talmente ampio che troverete sicuramente il prodotto perfetto per le vostre esigenze. Inoltre, come vi accennavamo, gli articoli rientrano nelle classi energetiche migliori, permettendovi, dunque, di risparmiare non poco sulle bollette.

Tra gli articoli più interessanti in sconto vi è senza dubbio la Samsung Crystal EcoDry, disponibile a soli 539,99€ invece di 1.249,99€. Questa asciugatrice incredibilmente pratica e flessibile vi consentirà di personalizzare la direzione di apertura dell’oblò in base allo spazio a vostra disposizione, ottenendo così la massima comodità di caricamento e scaricamento.

Inoltre, le innovative tecnologie di cui è dotata ottimizzeranno l’asciugatura dei vostri capi, consumando meno energia possibile ed eliminando la formazione delle pieghe. Grazie al programma rapido otterrete fino a 1kg di bucato asciutto in soli 35 minuti, risparmiando così tantissimo tempo sulla vostra routine di bucato.

Infine, le funzioni smart vi consentiranno di gestire l’elettrodomestico completamente dal vostro smartphone. Tramite la comoda app Samsung SmartThings potrete, per esempio, programmare la partenza dell’asciugatrice, selezionando il programma che preferite anche se vi trovate fuori casa.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi elettrodomestici Samsung in sconto su Yeppon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!