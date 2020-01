Sconti Xiaomi, Amazfit e Huami per il capodanno cinese di Geekmall

In occasione del capodanno cinese, che si è tenuto il 25 gennaio con l’inizio dell’anno del Topo, lo shop online di Geekmall ha deciso di proporre una tornata di sconti molto interessanti sui maggiori brand cinesi come Xiaomi, Amazfit e Huami. Tra i prodotti proposti troviamo ottime offerte soprattutto su monopattini e bici elettriche, smartwatch e gadget di vario tipo. Un esempio è il monopattino elettrico Kugoo S1 PRO, mezzo che offre tre diverse velocità di movimento, display LCD e una batteria da 18650 mAh. Grazie all’strema leggerezza, solo 11kg, e alla presenza di luci frontale e posteriori è perfetto per spostarsi velocemente nei brevi tratti urbani. In questi giorni viene proposto a 269 euro, con uno sconto di ben 60 euro.

Un altro prodotto molto interessante è l’Amazfit Verge lite, uno smartwatch con Display AMOLED da 1.3″, certificazione IP68, GPS integrato e un’autonomia dichiarata di ben 20 giorni. Si tratta di un prodotto versatile adatto sia come smartwatch dalle funzioni base che fitness tracker per tenere traccia dei propri allenamenti, corse e giri in bici. È disponibile in due colorazioni a 69,99€.

Le migliori offerte del capodanno cinese

Casa Smart

Monopattini e Bici Elettriche

Smartwatch

Gadget e Auricolari Wireless

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!