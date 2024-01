SUPER sconto su questo utilissimo proiettore Toptro X6! (-28%)

Non perdete l'occasione di approfittare di questa straordinaria offerta sul proiettore home cinema Toptro X6, ora disponibile a un prezzo incredibilmente conveniente su Amazon. Potrete trasformare la vostra casa in un cinema godendo di uno sconto del 28% sul prezzo consigliato di 269,89€, portando a casa il proiettore Toptro X6 a soli 193,14€! Questo videoproiettore supporta la risoluzione 4K ed è dotato di Android TV, permettendovi di accedere alle vostre app preferite come Netflix, Disney+ e YouTube direttamente dal dispositivo. Con una luminosità di 550 ANSI e un contrasto di 20000:1, il modello X6 assicura immagini vivide e nitide, garantendo una visione di alta qualità grazie a funzionalità avanzate come la correzione trapezoidale a 4P, il focus elettrico e la funzione zoom. La connettività WiFi-6 e Bluetooth 5.2 assicurano prestazioni wireless ottimali, mentre la robustezza del treppiede incluso consente un'installazione rapida e semplice del dispositivo. Non fatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra esperienza di home entertainment!

Proiettore Toptro X6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il proiettore Android TV X6 si configura come un'opzione eccellente per gli amanti del cinema e della tecnologia, trasformando ogni stanza della casa in un autentico cinema. Questo modello non solo supporta una risoluzione nativa di 1080P, ma è in grado anche di gestire contenuti in 4K, assicurando immagini nitide e vibranti con un notevole rapporto di contrasto di 20000:1.

Il proiettore Toptro X6 è uno strumento comodo e versatile che offre una qualità dell'immagine di alto livello e un'ottima facilità d'uso, garantita anche dal robusto treppiede regolabile incluso nella confezione. Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta di Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa il proiettore Toptro X6 con quasi 80€ di sconto sul prezzo originale, pagandolo solamente 193,14€!

