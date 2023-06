State pensando di aspettare il Prime Day 2023 per acquistare un’ottima soundbar risparmiando? Non c’è bisogno di attendere, perché Amazon offre ogni giorno ottimi prodotti in supersconto. In questo caso, vi segnaliamo la spettacolare Sony HT-G700, oggi in ribasso del 41%.

La promozione abbatte il prezzo da 450,00€ ad appena 263,99€, con un risparmio di ben 186€. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo, visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte si esauriscano.

La soundbar HT-G700 a 3.1 canali si avvale della tecnologia esclusiva Sony Vertical Surround con Dolby Atmos e DTS, per regalarvi un suono surround a 7.1.2 canali avvolgente e immersivo. Con questo straordinario sistema audio, ogni dettaglio sarà reso alla perfezione, grazie all’altoparlante centrale dedicato: che si tratti di dialoghi veloci e animati, sussurri misteriosi o le vostre canzoni canzoni preferite, ascolterete ogni nota e ogni sillaba in modo sempre chiaro e cristallino.

Godere dell’audio perfetto in base ai contenuti sarà incredibilmente semplice, grazie a 4 diverse modalità audio: cinema, per un’esperienza più immersiva; musica, per una resa dei dettagli ricca e iper realistica; vocale, per esaltare le voci; notturna, che ottimizza il bilanciamento acustico per garantire la massima chiarezza anche a basso volume.

Con una potenza di 400 W, sarete completamente immersi nell’azione. Inoltre, il modello HT-G700 è dotato di un potente subwoofer wireless, che offre una qualità dei bassi incredibilmente ricca e profonda, rendendo l’esperienza sonora ancora più intensa. Infine, potrete installare questa meravigliosa soundbar in modo molto semplice e veloce, sia tramite HDMI che sfruttando la connessione Bluetooth:in questo modo non avrete cavi visibili, per un design ancora più essenziale ed esteticamente accattivante.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

