Quando si parla di Smart TV, Samsung è senza dubbio tra i produttori più noti e amati. Ci troviamo infatti dinanzi a dispositivi dalla qualità eccelsa, dotati di tecnologie ultra-innovative e capaci di donarvi un’esperienza di visione immersiva e coinvolgente. Non possiamo dunque non consigliarvi un fantastico modello da 55″ del brand, scontato del 45% sul sito di Unieuro!

In esclusiva online potrete trovare la Samsung TV Crystal con schermo 4K Ultra HD a soli 411,00€ anziché 749,00€, per un risparmio di quasi 350,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna, rendendo la spesa ancor più accessibile.

La Samsung TV Crystal rivoluzionerà completamente la vostra esperienza di visione: che voi decidiate di guardare un film, una serie tv o un evento sportivo, grazie alla tecnologia PurColor vi sembrerà di entrare nello schermo, ammirando una vasta gamma di colori e immagini dalla qualità eccezionale. Inoltre, la risoluzione in Ultra HD 4K presenta un numero di pixel quattro volte superiore rispetto al Full HD, offrendovi così scene nitide, cristalline e ricchissime di dettagli.

A concorrere nell’immersività del televisore vi è anche il suo design e raffinato, dato che i bordi praticamente inesistenti vi permetteranno di concentrarvi unicamente sullo schermo. Samsung ha però pensato anche al vostro arredamento, ideando un sistema di cavi nascosti alla vista per un ambiente sempre ordinato.

Oltre a uno schermo magnifico, la Smart TV presenta anche un comparto sonoro perfettamente armonizzato: la tecnologia Q-Symphony permette agli altoparlanti e alla soundbar di funzionare all’unisono per un effetto surround migliorato, il tutto senza bisogno di silenziare le casse del televisore. Riuscirete dunque a percepire i suoni tutto intorno a voi, sentendovi come in una sala cinematografica ma rimanendo seduti nel vostro salotto.

Infine, la Samsung TV Crystal è ricca di funzionalità Smart comodissime, come la possibilità di far partire la riproduzione di film o videoclip sullo schermo del TV direttamente dal proprio cellulare attraverso la modalità mirroring. Avrete inoltre accesso a un menu ricco di programmi, serie tv e pellicole provenienti dalle più famose piattaforme streaming come Netflix, Prime Video e Disney+, cosicché possiate trovare ciò che più vi piace in modo semplice e veloce.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!