State cercando un nuovo speaker portatile potente ed economico per ascoltare la vostra musica preferita dove e quando volete in piena libertà? In questo caso non possiamo che consigliarvi vivamente questa ottima offerta di Amazon, che oggi vi propone l’altoparlante wireless Philips TAS4807B/00 con un importante sconto del 46%.

Grazie a questa promozione potrete infatti portarlo a casa a soli 49,00€ anziché 89,99€, risparmiando così oltre 40€ sul vostro acquisto. Un’offerta davvero ghiotta, dato che si tratta di un prodotto compatto e di ottima qualità. Lo trovate in due colorazioni allo stesso prezzo: nero e bianco.

Audio nitido e bassi potenti sono garantiti dai doppi diffusori passivi, ma se volete scatenarvi ancora di più, vi basterà abbinare due altoparlanti per animare le feste in modalità stereo. E non dovrete nemmeno preoccuparvi che possa scaricarsi all’improvviso: infatti, con una carica completa potrete godervi fino a 12 ore di riproduzione senza interruzioni.

Con il comodo cordino rimovibile potrete portarlo sempre con voi in tutta sicurezza, anche in spiaggia o sotto la pioggia, perché è impermeabile e resistente alla polvere. Inoltre, la portata del Bluetooth fino a 20 metri garantisce ottime prestazioni anche quando il dispositivo collegato sarà molto lontano.

La connettività Bluetooth multipoint vi permetterà inoltre di collegare contemporaneamente fino a due dispositivi smart all’altoparlante, permettendo a tutti di condividere le proprie playlist preferite. E se riceverete una chiamata, il microfono integrato vi consentirà di rispondere senza dover staccare il telefono dall’altoparlante.

Infine, potrete controllarlo facilmente con i comodi pulsanti e anche utilizzando gli assistenti vocali: vi basterà tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa per impartire i vostri comandi ad Alexa o a Google Assistant.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

