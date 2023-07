Da un po’ di tempo avete in mente di acquistare una nuova smart TV di ottima qualità, ma volete anche risparmiare? Allora non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon sull’eccezionale modello Hisense 50E78HQ con schermo da 50”, che trovate scontato del 33%. Anche prima del Prime Day 2023, Amazon stupisce sempre i suoi clienti con offerte vantaggiose come questa!

La promozione fa precipitare il prezzo da 599,00€ ad appena 399,00€. Acquistando questa meravigliosa smart TV oggi stesso risparmierete quindi la bellezza di 200€. Un’offerta molto vantaggiosa che per questo va colta al volo, anche data la possibilità di pagare l’importo a rate a tasso zero: per farlo, vi basterà selezionare CreditLine come metodo di pagamento.

L’eccezionale risoluzione 4K del pannello VA vi regalerà immagini nitide e ricchissime di dettagli, con miliardi di sfumature di colori. Il design sottile ed elegante con cornici ridotte vi permetterà di godere al massimo di ogni immagine, per una immersione totale nei vostri film e programmi preferiti.

Godrete anche di un audio coinvolgente e immersivo, grazie ai potenti altoparlanti da 14W con tecnologia DTS Virtual:X. Inoltre, potrete collegare alla smart TV i vostri dispositivi tramite Bluetooth, per una riproduzione wireless stabile e fluida. Va poi aggiunto che questo modello è la scelta ideale anche per i gamer: infatti, la Game Mode è stata pensata appositamente per ridurre l’input lag, in modo da offrirvi un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Il modello 50E78HQ di Hisense supporta il sistema operativo VIDAA 5.0, che vi offrirà una navigazione semplice e rapida. Grazie al supporto dei comandi vocali di Alexa e Google Assistant, potrete controllare la vostra TV con la vostra voce, rendendo l’esperienza ancora più comoda. Infine, il telecomando offre un accesso diretto a 9 app, tra cui Prime Video, Netflix e YouTube. In questo modo, e anche grazie al Wi-Fi integrato, sarà facilissimo trovare sempre i vostri film, serie TV e programmi preferiti!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!