Passare tante ore seduti alla scrivania, che sia unicamente per lavoro o anche per intrattenimento, può impattare gravemente sulla salute nella lunga tratta, causando, per esempio, problemi alla schiena. Una soluzione è quella, semplicemente, di alzarsi ogni tanto per fare una passeggiata, ma qualora ciò non sia possibile esiste un’alternativa altrettanto valida, ovvero le scrivanie regolabili.

In particolare, oggi vi consigliamo la scrivania regolabile EHD2, abbastanza spaziosa per contenere tutta la vostra postazione, facile da regolare e ricca di funzionalità. La ciliegina sulla torta? In questo momento è in sconto di ben 200,00€ sul sito di FlexiSport!

Scrivania regolabile EHD2, chi dovrebbe acquistarla?

La scrivania regolabile EHD2 rappresenta l’acquisto perfetto per tutti coloro che, a casa o in ufficio, si ritrovano a passare la maggior parte della giornata seduti davanti al computer. Il meccanismo regolabile, infatti, permette di sollevarla dall’altezza standard di 75cm fino a 125cm, consentendovi di lavorare in piedi e riducendo, così, lo stress su colonna vertebrale, collo e vertebre cervicali.

Il meccanismo è semplice da sollevare e abbassare, non richiedendo sforzo fisico, per cui non avrete alcun problema a prescindere dalla vostra costituzione. Inoltre, essendo molto spaziosa, risulta essere la soluzione ideale anche per chi ha due monitor, mentre le prese USB integrate permettono di collegare tutti i propri dispositivi. In tal senso, è perfetta per chi odia vedere grovigli di cavi nella propria scrivania, dato che sarà possibile mantenere tutto in ordine.

Tornando al prezzo, che è sicuramente una caratteristica da tenere in considerazione, grazie alla promozione attuale di FlexiSport potrete spendere solamente 499,99€ invece del prezzo originale di 699,99€. Considerando che altre scrivanie regolabili sul mercato, dotate persino di meno funzionalità rispetto a questa, vengono vendute anche a oltre 1.000,00€, si tratta sicuramente di un ottimo affare.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina FlexiSport dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

