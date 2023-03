State valutando l’acquisto di una nuova smart TV che vi permetta di fruire al meglio di serie, film e altri contenuti? In queso caso, il nostro consiglio è di sfruttare quanto prima lo sconto Comet, attivo su questo fantastico modello LG. Tra gli articoli in super ribasso sullo store, infatti, va segnalata in particolare modo la smart TV LG OLED da 48″, disponibile ad appena 899,99€ invece di 1.299,99€.

Si tratta, senza alcun dubbio, di uno sconto più che vantaggioso per un modello di fascia alta, in grado di assicurarvi visioni a livello cinematografico, audio più che coinvolgente e la comodità di un modello smart provvisto dell’assistente vocale Google. Proprio per questo, vi consigliamo caldamente di sfruttare la promozione fintanto che lo sconto è ancora attivo

I pixel di questo TV, appartenente alla fantastica gamma di modelli OLED LG, brillano di luce propria e non hanno bisogno di una retroilluminazione per splendere e darvi i colori perfetti che avete sempre desiderato. I TV OLED LG godono di pixel che quando si spengono non emettono nessuna luce, producendo il nero perfetto che dà profondità alle immagini e un contrasto infinito a qualsiasi contenuto.

Da menzionare anche il Processore α7 di quinta generazione con AI ed elaborazione sinergica, ideato appositamente per farvi coinvolgere da un livello di realismo superiore. La componente, infatti, lavora in maniera sinergica con tutti gli altri elementi del TV per assicurarvi immagini perfette: analizza ciò che state guardando ed esalta gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo grazie all’intelligenza artificiale progressiva. I vostri contenuti, inoltre, avranno una profondità naturale, nonché sfumature incredibilmente realistiche e particolari sempre minuziosi. Niente aloni, niente colori sbiaditi, nessuna perdita di dettagli!

Da non sottovalutare anche l’ottimo audio surround, coinvolgente e super nitido, pensato per migliorare la resa in base al contenuto di cui state fruendo. Anche quando guardate programmi in semplice audio stereo, il processore lavora in sinergia con il sistema audio del TV per trasformare i 2 canali in un audio virtuale a 5.1.2 canali. Dunque, sentirete l’azione e gli effetti sonori intorno a voi mentre vi immergerete totalmente nell’atmosfera!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata alla proposta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!