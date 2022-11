Non si ferma la nostra rassegna di offerte dedicata al Black Friday Amazon, al punto che vi proponiamo ora un’altra smart TV di fascia alta, ottima soprattutto per chi preferisce l’affidabilità LG. La proposta riguarda infatti un modello da 50 pollici del noto produttore, realizzato tramite la tecnologia QNED che, come vedremo in seguito, garantisce un’eccellente riproduzione delle immagini.

La smart TV che vi proponiamo è niente di meno che la LG 50QNED816QA, un modello a cui Amazon ha riservato uno sconto mai visto finora, permettendovi di risparmiare 500€ sul prezzo di listino che, per il modello da 50 pollici, è di 949,00€. Potrete quindi portarvela a casa, usufruendo della spedizione gratuita, a soli 449,00€. A questa cifra è davvero difficile trovare di meglio, anche sotto Black Friday, quindi se avete intenzione di regalarvi una smart TV di un certo livello per questo fine anno, dovreste valutare molto bene questa offerta.

Come anticipato, la LG 50QNED816QA è una smart TV che ha al suo interno alcune delle migliori tecnologie del settore. Per facilitare la distinzione con altri modelli, il produttore identifica queste soluzioni con l’etichetta QNED, che riassume l’elevata qualità del pannello. Quest’ultimo è prodotto non solo con la tecnologia NanoCell proprietaria di LG, ma anche con i Quantum Dot, proprio per fare in modo che l’esperienza visiva sia appagante.

Per comprendere meglio come LG 50QNED816QA riproduce le immagini, occorre sapere che un tradizionale pannello a LED utilizza dei LED bluastri e gialli per riprodurre tutti gli altri colori primari. Con l’ausilio dei Quantum Dot, invece, si sostituisce il filtro giallo con le cosiddette nanoparticelle, che hanno il vantaggio di essere fluorescenti, generando così colori primari molto più vividi.

Questo sistema di riproduzione va a beneficio di tutti i contenuti che si riproducono, che saranno ulteriormente ottimizzati dal processore proprietario α7 Gen 5 che, a sua volta, si occuperà anche di migliorare l’audio. Coloro che vogliono collegare una delle console di ultima generazione alla LG 50QNED816QA saranno felici di sapere che questa smart TV ha tutto quello che serve per spremere fino in fondo le prestazioni delle console, poiché le due porte HDMI 2.1 sfruttano l’intera banda, arrivando al 4K a 120 Hz.

