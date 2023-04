La nuovissima Samsung OLED S95C è finalmente disponibile, alzando ancora una volta l’asticella delle Smart TV grazie a un unione di tecnologie e hardware senza precedenti. Ebbene, in occasione del lancio Samsung ha lanciato una promozione fantastica, grazie alla quale non solo potrete ottenere il 10% di sconto sul televisore, ma anche ricevere un Samsung Galaxy Z Flip4 completamente in omaggio!

Fino al 14 maggio, acquistando una Samsung OLED S95C a scelta tra i modelli da 55″, 65″ o 77″ nel Samsung Online Shop, vi basterà inserire il codice promo “THTV23” per ottenere uno sconto del 10% sul prezzo di listino. Per ricevere il Galaxy Z Flip4 non dovrete poi far altro che registrarvi sul sito dedicato entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto; riceverete, dunque, un email di conferma, e riceverete lo smartphone direttamente a casa vostra entro 180 giorni.

Insomma, si tratta di un’offerta davvero incredibile, grazie alla quale otterrete non solo una delle migliori Smart TV sul mercato, ma anche uno smartphone top di gamma. Come per tutta la gamma Samsung OLED 2023, anche S95C è dotata dell’innovativa tecnologia Quantum Dot e del processore Neural Quantum, che garantiscono immagini di risoluzione 4K con neri profondi, bianchi luminosi e colori accesi.

Altro aspetto distintivo della linea S95C è l’audio, reso incredibilmente immersivo dalla dotazione di Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound. Che si tratti di un film, di una partita di calcio o di un videogioco, gli altoparlanti diffonderanno i suoni a 360°, immergendovi completamente nei contenuti che state guardando e sincronizzandosi perfettamente col video.

Nel precedente paragrafo abbiamo menzionato i videogiochi, questo perché la Smart TV S95C vanta una frequenza di aggiornamento di ben 144Hz, grazie alla quale potrete godere di gameplay estremamente fluidi e senza ritardi di input. Inoltre, per la prima volta in un TV OLED, i nuovi modelli di Samsung hanno ottenuto la certificazione FreeSync Premium Pro di AMD, tecnologia che eliminerà qualsiasi effetto di tearing e lag dell’immagine.

Infine, non possono mancare la funzionalità Smart: avrete a disposizione un’ampia offerta di canali TV in streaming completamente gratuiti, così come tantissime applicazioni e piattaforme streaming facilmente accessibili dallo Smart Hub. Inoltre, otterrete suggerimenti e selezioni ottimizzati in base ai vostri gusti, quindi non vi troverete mai a corto di contenuti da guardare.

Ciò detto, non ci resta che consigliarvi l’acquisto della nuovissima Samsung OLED S95C, rimandandovi alla pagina dello store dove troverete tutte le informazioni e specifiche tecniche sul modello, oltre che i termini e le condizioni completi dell’offerta. Vi invitiamo ad approfittare della promozione il prima possibile, dato che terminerà tra poche settimane!

