Sconto extra del 10% a carrello su ePrice con la promo di San Valentino

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno Amazon e gli sconti di San Valentino messi in piedi da Mediaworld, restiamo in tema festa degli innamorati con quella che è la proposta per il San Valentino di ePrice, che offre la possibilità di acquistare tantissimi prodotti a prezzi speciali, perfetti per rinnovare il reparto video e gli elettrodomestici di casa.

Grazie a questa eccellente tornata di sconti, infatti, ePrice vi darà la possibilità di ricevere uno sconto extra del 10% su frigoriferi di tutte le tipologie, lavatrici, piani cottura, forni, lavastoviglie, TV di ultima generazione e tanto altro ancora. La promozione è riservata quindi all’intero comparto elettrodomestici ma occorre che vi affrettiate perché, oltre al numero limitato di pezzi disponibili, le offerte ePrice scadranno già alla mezzanotte di oggi! Avrete quindi pochissimo tempo per selezionare ed acquistare il prodotto che più si confà alle vostre esigenze, potendo così godere di quello che è uno sconto che si rivelerà decisamente efficace specie sui grandi elettrodomestici dove, più che spesso, anche una decurtazione sul prezzo del 10% può fare un’enorme differenza in termini di acquisto.

Il nostro invito, come sempre, è quello di dare un’occhiata all’intera proposta di prodotti in offerta, che potrete consultare anche cliccando sul banner sovrastante, tuttavia abbiamo comunque selezionato per voi una piccola frangia di prodotti, con lo scopo di aiutarvi nella selezione di quelle che sono, almeno a nostro giudizio, le offerte più interessanti.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

