Promozione Amazon Music Unlimited, 4 mesi a soli 0,99 euro!

Torna la super promozione su Amazon Music Unlimited per il periodo del Black Friday. Se siete nuovi iscritti potete sottoscrivere 4 mesi a soli 0,99 euro!

Anche in occasione del Black Friday torna la promozione di Amazon dedicata al suo servizio di streaming musicale. Da oggi e fino al 6 dicembre, se siete nuovi clienti, potete sottoscrivere Music Unlimited a soli 0,99 euro per i primi 4 mesi. Dopo questo periodo l’abbonamento proseguirà a 9,99 euro al mese, ma potrete disattivare il servizio in qualsiasi momento. Poco sotto potete leggere le condizioni per l’attivazione della promozione.

Amazon Music Unlimited è il servizio premium di musicale digitale di Amazon che consente di accedere a più 50 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio. Potete riprodurre online o scaricare brani per l’ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie. I clienti Amazon Music Unlimited hanno inoltre accesso all’esclusivo controllo vocale sui dispositivi abilitati Alexa.

» Clicca qui per attivare Music Unlimited a 0,99 euro per 4 mesi

Condizioni dell’Offerta promozionale

Offerta promozionale valida fino alle 06/01/2020 (il “Periodo dell’Offerta promozionale”).

Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

I clienti che durante il Periodo dell’Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale, potranno usufruire di Amazon Music Unlimited al costo promozionale di 0,99 € al mese per 4 mesi. Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese.

I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited.

I contenuti digitali sono disponibili solo per i clienti residenti in Italia e sono soggetti alle condizioni d’uso di Amazon Digital UK Limited.

L’Offerta è riservata ai clienti maggiorenni. Offerta promozionale non cumulabile con altre promozioni,limitata ad un solo account e fruibile per una sola volta.

L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro.

