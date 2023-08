Una nuova cometa, scoperta proprio durante questo mese, si avvicinerà alla Terra a settembre. La cometa, precedentemente conosciuta come Cometa C/2023 P1 Nishimura, è stata avvistata per la prima volta da Hideo Nishimura di Kakegawa, Giappone, lo scroso 11 agosto. Ora, dopo solo poche settimane di monitoraggio, chiunque ami osservare le stelle potrebbe avere l’opportunità di vederla comodamente dal proprio punto di osservazione preferito, almeno in alcuni paesi.

La cometa C/2023 P1 Nishimura è stata avvistata per la prima volta nascosta dal bagliore del sole ma gli astronomi hanno già confermato che diventerà sempre più luminosa, man mano che si avvicinerà proprio al sole. Tuttavia, questa vicinanza al sole, potrebbe rendere complesso vederla senza avere delle attrezzature specifiche.

EarthSky.org afferma che la cometa C/2023 P1 Nishimura, sarà visibile il 12 settembre. Tuttavia, il percorso della cometa non è ancora stato specificato, in quanto gli astronomi stanno ancora studiando la traiettoria di questo nuovo corpo celeste.

Si prevede che la cometa passerà a 78 milioni di miglia (125 milioni di chilometri) dalla Terra il 12 settembre, mentre il 17 dello stesso mese, si pronostica che la cometa passerà entro i 27 milioni di miglia dal nostro pianeta. Come accennato in precedenza, alcuni dettagli di questo percorso potrebbero cambiare man mano che la cometa viene studiata.

In merito a C/2023 P1 Nishimura, alcuni credevano che potesse essere un corpo celeste interstellare, quando fu notata la prima volta, mentre attualmente pare che universalmente sia stato riconosciuto che la cometa si “locale”, ossia che provenga dal nostro sistema solare. Si crede, inoltre, che orbiti intorno al sole ogni 202 anni, il che significa che questa è l’ultima occasione dell’umanità per un’osservazione ravvicinata fino al 2225.

Se si è interessati a vedere la cometa di persona, si può visionare il video di EarthSky.org (che abbiamo inserito poco più sopra) per avere ulteriori dettagli sulla cometa C/2023 P1 Nishimura. Per conoscere, invece, i dettagli, aggiornati in tempo reale, sul percorso che intraprenderà nel cielo durante le ore notturne, vi consigliamo di visitare il sito dell’associazione. Gli scienziati sperano che la cometa sia visibile senza la necessità di un telescopio ma al momento non c’è nessuna garanzia in merito.