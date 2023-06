Secondo un articolo pubblicato su LinkedIn qualche mese fa, la compagnia americana DexMat avrebbe creato un materiale rivoluzionario, più forte dell’acciaio, più leggero dell’alluminio e con la stessa conduttività elettrica del rame: si chiama Galvorn e promette di rivoluzionare il mondo della tecnologia in un’ottica più sostenibile.

Galvorn nasce dopo una ricerca costata più di 20 milioni di dollari, ricerca supportata in gran parte da agenzie governative degli Stati Uniti come la US Air Force, il Dipartimento dell’Energia e la NASA: secondo un report di GreenBiz, Galvorn potrebbe diventare presto una valida alternativa al costoso rame che si usa nei dispositivi elettronici di tutti i tipi, contribuendo al tempo stesso a ridurre l’inquinamento derivato da questi materiali nobili.

Per il momento Galvorn viene prodotto in forma di nastro, di filo o di rete, ma sono previsti altri formati per il futuro; per il consumatore, l’impatto di Galvorn sarà notabile principalmente nell’esperienza di utilizzo. Grazie a questo nuovo materiale infatti sarà possibile creare veicoli più leggeri e veloci, batterie con una maggiore conduttività così da migliorare le prestazioni degli impianti di stoccaggio di energia. Un’altra possibile applicazione è nell’edilizia: secondo il report di GreenBiz, infatti, sarebbe possibile inserire delle fibre di Galvorn all’interno del cemento e degli altri materiali utilizzati nell’edilizia per allungare la durata dei materiali, e quindi delle costruzioni.

DexMat, la compagnia che ha creato Galvorn, afferma che anche il processo di produzione in sé è ecologico, poiché si utilizza in gran parte corrente elettrica proveniente da fonti rinnovabili.