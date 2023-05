State pensando di acquistare una nuova Smart TV e desiderate un prodotto top di gamma, ma al contempo non volete spendere un capitale? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla fantastica promozione lanciata da Samsung sulle OLED Serie 2022, grazie alla quale potrete risparmiare fino al 25% su alcuni dei migliori modelli sul mercato, ma solo per questo weekend!

Inserendo nel carrello il codice “SPECIALOLED” otterrete una riduzione del 20% sulle OLED Serie 2022 da 55 e 65″, ma la promozione non finisce qui. Fino al 15 maggio, infatti, otterrete automaticamente un ulteriore sconto del 5%, risparmiando così ancora di più sui vostri acquisti. Inoltre, potrete approfittare del finanziamento a tasso zero fino a 40 rate offerto da Samsung, pagando la prima solamente a luglio.

Insomma, con due semplici coupon potrete risparmiare centinaia di euro sui vostri acquisti, mentre grazie all’ottimo servizio offerto da Samung potrete sfruttare anche la consegna al piano e l’installazione gratuita del televisore in casa vostra. In pochi giorni e senza alcuna fatica la vostra esperienza di visione verrà completamente rivoluzionata, e il vostro salotto si trasformerà in un vero e proprio cinema!

Le Smart TV OLED Serie 2022 si differenziano dalle altre per l‘innovativo Processore Neural Quantum 4K, che sfrutta l’intelligenza artificiale di 20 reti neurali multistrato per analizzare le immagini e creare una profondità tridimensionale. Che sia un film d’azione, il TG della sera o una partita di calcio, vi sentirete completamente immersi nella visione, godendo di immagini incredibilmente nitide e realistiche.

Inoltre, il pannello regolerà automaticamente la luminosità, amplificherà i contrasti e aumenterà la risoluzione delle immagini, offrendovi sempre e solo contenuti dalla risoluzione perfetta. A rendere il tutto ancor più incredibile è la tecnologia Real Depth Enhancer, che elabora la profondità come l’occhio umano, accentuando i soggetti in primo piano e lasciando lo sfondo così com’è. Il risultato? Riuscirete ad ammirare anche i dettagli più piccoli, rimanendo a bocca aperta a ogni scena.

Ovviamente, la qualità dello schermo è affiancata da un comparto audio altrettanto eccellente: gli altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos genereranno un suono in 3D realistico e immersivo, facendovi percepire ogni movimento come se stesse accadendo nel vostro salotto. Infine, avrete a disposizione tantissime funzionalità smart, come la compatibilità con gli assistenti vocali, l’integrazione con Google Duo per effettuare videochiamate e la visione multischermo per trasmettere le immagini dal vostro smartphone.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata alle Smart TV Samsung OLED Serie 2022. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

NB: Vi ricordiamo di inserire il codice sconto SPECIALOLED al carrello per ottenere il 10% di sconto aggiuntivo sui vostri acquisti.

