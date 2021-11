Scopri in-Sane! Academy alla Milan Games Week

Vuoi diventare un Influencer? Vuoi essere seguito da un team di professionisti che faranno la differenza nella tua carriera da Influencer Professionista? Allora vienici a trovare al Padiglione 12, Stand A27 saremo lieti di spiegarti nel dettaglio tutti i corsi e le offerte disponibili per diventare il prossimo Influencer Professionista!

Conto alla rovescia per la Milan Games Week, che torna finalmente in presenza. Meno di ventiquattro ore ci separano dal più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli eSports, al digital entertainment e alla geek culture che si terrà proprio questo weekend, dal 12 al 14 novembre 2021, negli spazi di Fiera Milano a Rho.

in-Sane! Academy, proprio per questo speciale evento, ha annunciato la sua presenza mettendo in palio una borsa di studio da ben 50 mila euro. Durante la Milan Games Week 2021, potrai infatti candidati per ottenere una borsa di studio da 50mila euro con un programma formativo e di consulenza.

“La nostra missione è quella di cambiare il mondo…un Influencer alla volta!”- dichiara Roberto Buonanno.

Per la prima volta da quando è stata fondata, l’accademia digitale dedicata a chi vuole diventare un Influencer Professionista, sarà presente dal vivo per mostrare il suo programma completo. Un programma formativo che ti aiuterà step by step a trasformare la tua passione in una professione.

Come fare per candidarsi alla Borsa di studio?

Ti basterà passare a trovarci al nostro stand, lo staff di in-Sane! sarà lieto di mostrarti la semplice e veloce procedura.

Cos’è in-Sane! Academy?

in-Sane! Academy è l’innovativa Accademia per Influencer guidata da Roberto Buonanno.

Da oltre 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani. Fondatore di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese. Titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management più innovativa d’ Italia. Di cui fanno parte CiccioGamer, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e tutte le più grandi star del web italiane…

“L’obiettivo di in-Sane! Academy” – continua Roberto – “è quello di insegnare ai suoi studenti come svolgere l’attività di Influencer in maniera etica e sana, ingredienti fondamentali per una carriera di successo e duratura. Siamo attenti soprattutto ai giovani che consideriamo le fondamenta della nostra società!”