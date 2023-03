La festa della donna si sta avvicinando e, sfruttando l’occasione, Mediaworld ha creato la fantastica sezione Tech is Woman in cui potrete trovare moltissimi dispositivi ed elettrodomestici in super sconto solo fino al 12 marzo. All’interno della categoria, infatti, potrete trovare prodotti a marchio Apple, HP, Dyson, Samsung, Xiaomi e altro ancora, con ribassi che toccano anche il 48%!

Avrete la possibilità di decidere cosa acquistare, partendo da smartphone e Smart TV fino a lavatrici top di gamma e macchine per il caffè! Dunque, il nostro consiglio è di portare a casa quanto prima il prodotto che va più al caso vostro, fintanto che la promozione è in corso.

Nel caso foste alla ricerca di un’ottima Smart TV, vi consigliamo il modello LG QNED 4K 55QNED826QB da 55″, disponibile ad appena 729,99€ invece di 1.199,99€, un prezzo davvero interessante per un prodotto di questa qualità. In primis, il modello in question gode di un’ottima tecnologia Quantum Dot e NanoCell, per colori ancora più puri: i TV della gamma QNED non implementano un unico filtro per ottimizzare i colori, ne utilizzano ben 2 per offrirvi colori molto più brillanti e raffinati, rispetto a un TV LED tradizionale.

Si tratta di una tecnologia esclusiva di LG che riesce a “ripulire” i colori primari da cui scaturisce l’intera gamma cromatico sullo schermo. Il risultato è una resa incredibile e più che realistica! Da menzionare anche il fantastico Processore a7 Gen 5 con AI, il vero e proprio cuore del TV QNED. Si tratta di un processore evoluto che sfrutta gli algoritmi di deep-learning dell’intelligenza artificiale progressiva per analizzare e ottimizzare i contenuti, esaltando gli elementi in primo piano rispetto allo sfondo in modo da offrirvi sempre la miglior qualità di visione.

Il processore riesce inoltre a distinguere i volti per renderli più luminosi e dettagliati, senza comprometterne il realismo. L’elaborazione delle immagini in 4K arricchite dalle funzioni AI Picture Pro e AI Sound Pro con upmix virtuale a 5.1.2 canali, inoltre, vi regalerò un intrattenimento davvero spettacolare. Inoltre, la Smart TV in questione è perfetta anche per il gaming in quanto raggiunge fino a 4K 120fps e con VRR e AMD FreeSync Premium. In più, quando collegate una console il TV si imposta automaticamente nella modalità a bassa latenza, assicurandoti una risposta ai comandi più reattiva grazie alla disattivazione di tutte le elaborazioni superflue dell’immagine.

Da menzionare anche la presenza della piattaforma intelligente LG ThinQ, che vi consente di effettuare semplici operazioni di comando e controllo del vostro ecosistema per smart home con riconoscimento della voce naturale. Grazie a Google Assistant e Amazon Alexa integrati, infatti, potrete controllare il vostro TV LG con la voce e accedere al mondo dell’entertainment in maniera più rapida possibile!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi a8nche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che fa più al caso vostro.

