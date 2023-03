Se state pensando di acquistare nuovi articoli tech come notebook e smartphone oppure vorreste cogliere l’occasione delle pulizie di primavera per sbarazzarvi di qualche vecchio elettrodomestico, non dovreste assolutamente perdervi le offerte attive da Unieuro. Nella sezione risparmio vero, presente sullo store, potrete acquistare prodotti incredibili, entry level o top di gamma, a prezzi da capogiro e con sconti che toccano addirittura il 70%!

Dunque, potrete trovare l’articolo perfetto per voi, scegliendo tra alcuni dei migliori smartphone a marchio Apple fino a ottimi forni Classe A Candy e macchine per il caffè De’Longhi. Inoltre, avrete la possibilità di sfruttare le comode rate a tasso zero Klarna o PayPal, in base alle vostre preferenze.

Se state cercando degli auricolari di prima qualità, vanno indubbiamente menzionati i Galaxy Ear Buds Live dispobili in ben 3 colorazioni a soli 49,99€ invece di 169,99€. La loro forma iconica e il design ergonomico senza cuscinetti in-ear, per non occludere il canale uditivo, insieme alla tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore, rendono l’esperienza di ascolto unica e comoda per tutta la giornata. Le linee del modello, infatti, seguono perfettamente le curve dell’orecchio per un look naturale, la superficie è liscia e lucida e la custodia è perfetta per stare in tasca ovunque voi andiate.

In più, gli auricolari rimuovono i rumori di fondo pur tenendovi sempre in contatto col mondo che ti circonda. Questo vuol dire che riducono le frequenze basse di suoni fastidiosi, senza farvi perdere quello che conta, come le voci delle persone intorno a voi. La funzione si attiva e disattiva rapidamente, ovvero con una semplice pressione prolungata! Il suono è eccellente grazie alla sinergia tra il design “Open Type”, la tecnologia audio AKG e gli ampi speaker da 12 mm.

Inoltre, il condotto dedicato esclusivamente ai bassi e le prese d’aria sul corpo degli auricolari, assicurano suoni potenti senza dare sensazione di pressione sul timpano. Da menzionare anche la presenza dell’assistente vocale Bixby, sempre pronta ogni volta che ne avete bisogno. Basta la vostra voce per controllare il vostro smartphone senza muovere un dito, gestendo le chiamate, regolando il volume o controllando il meteo mentre siete in giro grazie a Bixby.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più fa al caso vostro.

