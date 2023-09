Curiosi di sapere perché i geologi leccano le rocce o quanti peli nasali ci sono su un cadavere umano? Vi piacerebbe avere a disposizione un robusto ragno lupo morto, da utilizzare come robot prensile biodegradabile? Cosa ne pensate di un “water intelligente” che analizza il flusso di urina, e i depositi fecali, mentre scatta una foto del vostro ano? Questi, e altri progetti di ricerca analogamente insoliti, sono stati premiati durante la cerimonia virtuale dei premi Ig Nobel.

I premi Ig Nobel, istituiti nel 1991, sono una parodia benevola dei premi Nobel, i quali premiano “realizzazioni che prima fanno ridere le persone e poi le fanno riflettere”. La cerimonia di premiazione, caratterizzata da un tocco indubbiamente goliardico, in quanto i partecipanti devono spiegare il loro lavoro due volte: la prima in 24 secondi e, successivamente, in sole sette parole. I discorsi di accettazione sono limitati a 60 secondi e, come suggerisce il motto, la ricerca premiata potrebbe sembrare ridicola a prima vista, ma ciò non significa che sia priva di merito scientifico.

Premio Chimica/Geologia: Jan Zalasiewicz è stato premiato “per aver spiegato perché molti scienziati amano leccare le rocce”. I geologi spesso leccano le rocce per testarne la composizione e la consistenza, e questa pratica ha una lunga storia nella stratigrafia geologica. Zalasiewicz ha esaminato la storia colorita di questa pratica in un articolo del 2017 e ha sottolineato come il leccare le rocce possa rivelare dettagli importanti sulla loro natura.

Premio Letteratura: Chris Moulin e il suo team hanno studiato “le sensazioni che le persone provano quando ripetono una singola parola molte, molte, molte, molte, molte, molte volte”. Hanno esaminato il fenomeno chiamato “jamais vu“, in cui una parola familiare inizia a sembrare strana quando ripetuta molte volte. Questa ricerca ha esplorato come la ripetizione, e la familiarità, influenzino la nostra percezione delle parole.

Premio Ingegneria Meccanica: Te Faye Yap, e il suo team, hanno ricevuto il premio per “aver riportato in vita ragni morti per usarli come strumenti di presa meccanici”. Hanno sviluppato, difatti, un modo per utilizzare i corpi dei ragni morti come dei robot prensili, sfruttando la loro idraulica interna per muovere le zampe e afferrare oggetti.

Premio Medicina Christine Pham e il suo team hanno esplorato “se ci sia un numero uguale di peli in ciascuna delle due narici di una persona”. Questa ricerca è stata motivata dall’interesse per l’alopecia areata, una condizione che colpisce la crescita dei peli nel naso. La peculiarità e che hanno condotto lo studio su dei cadaveri umani per avere il tempo necessario di identificare, e quantificare, il numero medio di peli nelle narici.

Premio Comunicazione: María José Torres-Prioris e il suo team hanno studiato “le attività mentali di persone esperte nel parlare al contrario”. Hanno esaminato le persone che sono abili nel parlare al contrario e come questa abilità influenzi la loro attività cerebrale.

Premio Sanità Pubblica: Seung-min Park ha inventato lo “Stanford Toilet”, un dispositivo che utilizza una varietà di tecnologie per monitorare, e analizzare, rapidamente le sostanze escrete dall’essere umano. Questo water intelligente può effettuare analisi urinarie, analizzare i movimenti intestinali, e persino testare la presenza di COVID, oltre a fare costantemente foto dell’ano dell’utente.

Premio Nutrizione: Homei Miyashita e Hiromi Nakamura hanno eseguito esperimenti per determinare come le bacchette, e le cannucce, elettrificate possano cambiare il gusto del cibo. Hanno esplorato come la stimolazione elettrica possa alterare la percezione del gusto, aprendo la porta a potenziali applicazioni per migliorare l’esperienza culinaria.

Premio Educazione Katy Tam e il suo team hanno studiato “la noia di insegnanti e studenti in modo metodico”. Hanno cercato di comprendere come la noia di un insegnante influisca sulla noia degli studenti in classe e come ciò possa influenzare la motivazione degli studenti. La ricerca ha rilevato che la noia di un insegnante può infatti influenzare negativamente la motivazione degli studenti.

Premio Psicologia: Stanley Milgram, Leonard Bickman e Lawrence Berkowitz sono stati premiati per i loro esperimenti su una strada cittadina per vedere quanti passanti si fermano a guardare verso l’alto quando vedono estranei guardare verso l’alto. Hanno esaminato il comportamento delle persone in risposta a gruppi di persone che guardano verso l’alto, scoprendo che il numero di persone nel gruppo di osservatori influisce sul comportamento dei passanti.

Premio Fisica: Bieito Fernández Castro, e il suo team, hanno quantificato “in che misura la miscelazione dell’acqua oceanica è influenzata dall’attività sessuale degli acciughe”. Hanno esplorato come l’attività riproduttiva delle acciughe possa influire sulla miscelazione delle acque oceaniche, dimostrando che quest’attività può generare turbolenza biologica intensa.

Questi premi Ig Nobel, come avrete constatato, riconoscono la diversità, e l’originalità, della ricerca scientifica, dimostrando che anche le ricerche più insolite possono contribuire alla nostra comprensione del mondo.