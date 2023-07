Migliaia di autori stanno richiedendo il pagamento da parte delle aziende tecnologiche per l’uso delle loro opere protette da copyright nel training degli strumenti di intelligenza artificiale. In una lettera aperta firmata da loro e pubblicata martedì dall’Authors Guild, gli scrittori hanno accusato le aziende di IA di trarre ingiustamente profitto dalle loro opere. La lista di oltre 8.000 firmatari include alcuni dei più celebrati scrittori del mondo, tra cui Margaret Atwood, Dan Brown, Michael Chabon, Jonathan Franzen, James Patterson, Jodi Picoult e Philip Pullman, tra gli altri.

La lettera evidenzia che milioni di libri, articoli, saggi e poesie con copyright forniscono il “cibo” per i sistemi di IA, ma non è stato pagato alcun compenso per il loro utilizzo. Gli autori si sono rivolti ai CEO di varie aziende, tra cui OpenAI, Meta (la società madre di Facebook), Google, Stability AI, IBM e Microsoft. Mentre alcune di queste non hanno ancora risposto a una richiesta di commento, Meta, Microsoft e Stability AI hanno rifiutato di commentare.

Pexels

Il settore tecnologico sta lavorando allo sviluppo di strumenti di IA in grado di generare immagini e testi accattivanti in risposta ai comandi degli utenti, basandosi su modelli linguistici addestrati su vasti dati online. Tuttavia, sono emersi problemi riguardanti le presunte violazioni di proprietà intellettuale nel processo di addestramento.

Gli autori hanno chiesto non solo un compenso per l’uso passato e continuo delle loro opere nei programmi generativi di IA, ma anche che le aziende di IA richiedano il permesso prima di utilizzare materiale protetto da copyright. Hanno sottolineato l’importanza di pagare gli scrittori quando le loro opere sono incluse nei risultati generati dall’IA, indipendentemente dal fatto che tali risultati possano costituire o meno una violazione del copyright attuale.

La lettera ha fatto riferimento anche alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Warhol v. Goldsmith, che ha stabilito che l’artista Andy Warhol aveva violato il copyright di un fotografo quando ha creato una serie di serigrafie basate su una fotografia del defunto cantante Prince. La corte ha stabilito che Warhol non aveva apportato sufficienti “trasformazioni” alla fotografia di base per evitare la violazione del copyright.

Gli autori hanno concluso la lettera sottolineando che il commerciale utilizzo delle loro opere da parte delle aziende di IA contraddice il principio di uso lecito. A maggio, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha riconosciuto che è necessario fare di più per affrontare le preoccupazioni dei creatori riguardo a come i sistemi di IA utilizzano le loro opere e ha sottolineato l’importanza di sviluppare nuovi modelli che prevedano il pagamento agli autori per l’utilizzo del loro contenuto o stile da parte dei sistemi di IA.