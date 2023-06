YouTube ha recentemente compiuto una mossa alquanto audace per combattere il crescente utilizzo degli ad blocker tra i suoi utenti. In un esperimento volto a far rispettare le sue politiche, YouTube ha iniziato a inviare un popup agli utenti non paganti, notificando loro il divieto di utilizzare gli ad blocker sulla piattaforma.

Tuttavia, da poco è emersa una versione rivista di questa finestra di dialogo, che incorpora una nuova politica a “tre strike”. Questo approccio aggressivo da parte del gigante dello streaming video di proprietà di Google riflette la sua determinazione a contrastare gli ad blocker e a preservare i suoi flussi di entrate.

L’utente Reddit conosciuto come Reddit_n_Me ha scoperto per primo il nuovo popup, che ora presenta tre caselle bianche numerate, insieme all’avviso che il lettore video verrà bloccato dopo tre violazioni. Mentre il messaggio principale rimane invariato rispetto al popup del mese scorso, esortando gli utenti a provare YouTube Premium o a consentire gli annunci, una frase aggiuntiva nel primo punto sottolinea la necessità di disabilitare i blocchi degli annunci per evitare le restrizioni del lettore video. Vale la pena notare che alcuni utenti hanno segnalato che uBlock Origin, una popolare estensione di blocco degli annunci, funziona ancora sulla piattaforma, il che indica che le attuali restrizioni potrebbero essere limitate a un gruppo selezionato di utenti.

La posizione aggressiva assunta da YouTube nella sua battaglia contro gli ad blocker non è una sorpresa. Il software di blocco degli annunci rappresenta una minaccia significativa per il modello di generazione dei ricavi della piattaforma e YouTube è determinata ad affrontare il problema in modo deciso. L’esperimento della politica dei tre strike dimostra l’impegno di YouTube nel garantire che gli utenti rispettino i termini di servizio, passando a YouTube Premium o consentendo la riproduzione degli annunci. Bloccando il lettore video dopo tre violazioni, YouTube mira a scoraggiare gli utenti dall’affidarsi agli ad blocker e a reindirizzarli verso i contenuti monetizzati.

Prima dell’avvento degli ad blocker, gli utenti che cercavano un’esperienza senza annunci si rivolgevano a YouTube Vanced, un’alternativa popolare che offriva un’esperienza simile a quella di Premium senza i costi associati. Tuttavia, YouTube Vanced ha dovuto affrontare le pressioni legali di Google ed è stato costretto a chiudere nel marzo dello scorso anno. Con il blocco degli annunci ora alle prese con le restrizioni di YouTube, gli utenti free-tier potrebbero trovarsi con opzioni limitate. Possono sopportare la pubblicità, compresi gli slot di 30 secondi potenzialmente non saltabili sugli smart TV, oppure possono optare per un abbonamento a YouTube Premium.