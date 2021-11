Secondo la Banca di Cina lo e-yuan offre più privacy delle app di pagamento

Durante una sessione video alla conferenza per il 30° anniversario della Bank of Finland Institute for Emerging Economies, il governatore della People’s Bank of China Gang Yi ha discusso dei recenti sviluppi riguardanti la valuta digitale della banca centrale del Paese, o CBDC, nota come yuan digitale (e-CNY). Gang ha affrontato in modo specifico la questione della privacy che circonda lo Yuan digitale.

“Ci stiamo concentrando molto sulle questioni relative alla sicurezza delle informazioni personali e allo yuan digitale e abbiamo apportato i relativi adeguamenti normativi e tecnologici per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo adottato un principio di anonimato per le piccole transazioni relative allo yuan digitale e interverremo solo per regolamentare secondo la legge le transazioni di grandi dimensioni”, ha infatti dichiarato Gang. “Quando si tratta di raccogliere dati personali, cerchiamo solo di raccogliere ciò che è necessario e il minimo di ciò che è richiesto dalla legge, che è molto meno di quanto fanno oggi le app per i pagamenti elettronici.

Gang ha parlato dell’archiviazione e dell’utilizzo delle informazioni personali appartenenti agli utenti della tecnologia aggiungendo che “allo stesso tempo, cerchiamo di controllare rigorosamente l’archiviazione e l’uso delle informazioni personali. A meno che la legge non lo richieda, la PBoC non consegnerà tali informazioni a terze parti o agenzie governative. Negli ultimi anni, la Cina ha approvato diverse leggi per facilitare la sicurezza e la protezione dei dati personali da un punto di vista normativo”.

Nel discutere i prossimi passi avanti per la CBDC, Gang ha spiegato anche che, nonostante l’e-CNY rimanga confinato principalmente alla spesa dei consumatori nel settore della vendita al dettaglio in Cina, ci sono piani per l’espansione transfrontaliera.