Stiamo già sopportando temperature molto elevate in questa torrida estate, e tenere sotto controllo la temperatura della propria casa può essere un buon modo per capire il suo livello di vivibilità. Se state pensando di acquistare un ottimo sensore smart che vi permetta di monitorare e controllare costantemente la temperatura e il livello di umidità della vostra casa, vi consigliamo questa ottima offerta di Amazon, che oggi vi propone il modello Comboss con termometro scontato del 16%.

Grazie a questa promozione lo pagherete solo 14,26€ anziché 16,96€. Un prezzo davvero irrisorio, considerando che questo piccolo dispositivo vi permetterà di rendere la vostra casa molto più confortevole. Proprio per questo, vi consigliamo di approfittare di questa offerta, prima che termini.

Questo sensore di temperatura Wi-Fi ha un design molto compatto, per cui può essere posizionato comodamente ovunque desideriate. Così potrete monitorare i dati relativi a temperatura e umidità in tempo reale quando e dove vorrete, anche fuori casa, con le app Tuya e Smart Life. Ogni membro della famiglia potrà controllare questi dati in maniera autonoma, perché è possibile creare profili separati per ognuno.

Nel caso in cui temperatura o umidità nella stanza dovessero sforare i limiti da voi impostati, riceverete delle notifiche direttamente sul vostro smartphone. Se poi avete un condizionatore o un umidificatore smart connessi, potrete perfino fare in modo che si attivino o disattivino automaticamente, in base alle vostre esigenze.

Trattandosi di un prodotto smart, questo ottimo sensore è predisposto per la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz, così sarà anche più semplice configurarlo utilizzando l’app Tuya. Va poi aggiunto che supporta Alexa e Google Assistant, per cui potrete conoscere la temperatura della stanza semplicemente chiedendola al vostro assistente vocale preferito. Infine, va certamente menzionata la possibilità di utilizzare i dati raccolti per Tuya Smart, Smart Life, Amazon Alexa e Google Home.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

