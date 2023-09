Quando si tratta di sicurezza domestica, i dispositivi smart rappresentano la soluzione ideale per dormire sonni tranquilli, garantendo il massimo della protezione alla propria abitazione. Oggi vi consigliamo, dunque, la Nuki Smart Lock 3.0 Pro, che vi permetterà di rendere la vostra serratura smart con soli 219,00€!

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro è il prodotto più venduto della sua categoria, con una media di ben 4,4 stelle su oltre 400 recensione. Grazie all’offerta di Amazon potrete risparmiare 60,00€ rispetto al prezzo più basso recente di 278,51€, e avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni nella pagina web dedicata.

La Nuki Smart Lock 3.0 Pro è molto più di una semplice serratura: trasformerà il vostro smartphone in una chiave intelligente con accesso remoto integrato, rendendolo la soluzione ideale per desidera proteggere di più la propria casa o la propria attività commerciale. La serratura, infatti, è cifrata secondo gli standard degli istituti bancari online e confermata da enti certificatori indipendenti.

Una delle caratteristiche più comode della Nuki Smart Lock 3.0 Pro è la funzione auto-unlock, che apre automaticamente la porta quando ti avvicini, eliminando la necessità di estrarre il telefono. Inoltre, potrete integrare agevolmente questa serratura digitale con i vostri dispositivi smart home, controllandola con comandi vocali oltre che con l’app per smartphone.

La serratura è dotata anche di un modulo Wi-Fi integrato che vi permetterà di autorizzare gli accessi ad altre persone quando non siete a casa, tornando particolarmente utile se dovete far entrare i vostri familiari mentre siete a a lavoro. Infine, l’installazione è rapida e senza complicazioni, poiché si monta all’interno della porta in soli 3 minuti, senza necessità di viti o forature, restando invisibile dall’esterno.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!