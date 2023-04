Se volete rendere la vostra casa più smart e monitorare i consumi energetici di ogni elettrodomestico, oltre alla possibilità di accenderli e spegnerli tramite i comandi vocali, allora non potete perdervi questa offerta, contraddistinta da uno sconto del 20% sulla confezione di 4 TP-Link Tapo P110.

Parliamo di ottime prese smart, dietro ognuna vi è un attacco Schuko per il collegamento di un singolo elettrodomestico, che può essere una piccola friggitrice ad aria o un grosso frigorifero. Non importa infatti quanto sia grande o piccolo l’elettrodomestico, poiché le prese TP-Link Tapo P110 saranno in grado di fornire la corrente elettrica necessaria per farlo funzionare correttamente. Lo sconto del 20% si traduce in un risparmio reale di oltre 10 euro, non pochi per prodotti di questo tipo.

Come anticipato, il bello delle prese TP-Link Tapo P110 non è tanto la possibilità di accendere e spegnere l’elettrodomestico che si andrà a collegare, quanto più la possibilità di monitorare i consumi in tempo reale. Sapere esattamente quando l’elettrodomestico assorbe più energia potrebbe rivelarsi utile per ottimizzare il consumo energetico e ridurre le bollette, senza ricorrere ai consigli pratici più comuni, che spesso portano a grossi compromessi.

Il monitoraggio dei consumi lo si potrà seguire in tempo reale dall’applicazione dedicata, il cui unico requisito sarà quello di collegarla al Wi-Fi del vostro router. Tramite l’app potrete persino combinare più dispositivi in un solo gruppo, in modo da accenderli e spegnerli tutti con un solo click o con la vostra voce. Le prese TP-Link Tapo P110, infatti, sono compatibili con i due principali assistenti vocali, Alexa e Google Assistant, pertanto la parte smart verrà arricchita qualora abbiate un Amazon Echo o un dispositivo con Google Assistant.

A rendere il tutto ancora più semplice e veloce è il fatto che le prese non necessitano di Hub particolari che potrebbero rovinare la semplicità d’uso. Come se non bastasse, le TP-Link Tapo P110 possono scoraggiare eventuali malintenzionati a entrare in casa in vostra assenza, grazie a una funzione che simula la vostra presenza nell’abitazione. Per far sì che sia efficiente, si consiglia di attivare questa modalità con elettrodomestici come luci, radio e televisori, evitando frigoriferi o simili, poiché la parte smart attiverà e disattiverà in modo casuale le prese, compromettendo la conservazione degli alimenti qualora si trattasse di un frigorifero.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

