Settore finanziario sempre più a rischio a causa delle criptovalute?

Il vice direttore della Banca d’Inghilterra, Jon Cunliffe, teme che la volatilità dei mercati delle criptovalute possa iniziare a riversarsi sui mercati finanziari tradizionali, ed ha affermato che questo rischio si sta “avvicinando”, incoraggiando poi i regolatori a “pensare molto duramente” a questa possibilità e ad agire di conseguenza prima che arrivi a coinvolgere i mercati tradizionali.

“Il mio giudizio è che non sono, al momento, un rischio per la stabilità finanziaria, ma stanno crescendo molto velocemente e stanno diventando più integrati in quello che potrei chiamare il sistema finanziario tradizionale”, ha detto.

Questa non è la prima volta che Cunliffe presenta questo caso. Il mese scorso, ha sostenuto che i mercati delle criptovalute sono ora abbastanza grandi da inviare shock in tutto il resto del sistema finanziario in caso di collasso. In effetti, il settore è cresciuto più grande che mai, avendo recentemente toccato una capitalizzazione di mercato di 3 mila miliardi di dollari.

La Financial Conduct Authority del Regno Unito deve ancora introdurre sufficienti protezioni dei consumatori intorno alle criptovalute. Ciò include la regolamentazione che copre gli annunci crittografici, come i banner Floki Inu che hanno iniziato ad apparire sui trasporti pubblici di Londra il mese scorso. Tuttavia, ci sono azioni apparenti intraprese a questo proposito poiché le autorità locali hanno recentemente vietato tali annunci.