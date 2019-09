Sharp a IFA con nuovi speaker Bluetooth, soundbar e smart TV 4K

In occasione di IFA 2019 Sharp ha presentato una serie di novità riguardanti i comparti audio e video. L’azienda nipponica ha infatti arricchito il proprio portfolio con nuove soundbar e altoparlanti Bluetooth portatili, oltre a nuovi televisori UHD con Android TV.

All’IFA di Berlino Sharp ha presentato diversi nuovi prodotti, sua nel settore audio che in quello video. Per quanto riguarda l’audio, alla già ampia offerta di Sharp si aggiungono due nuove soundbar, un altoparlante Bluetooth, una internet digital radio premium e un sistema micro-sound smart completo. Per quanto riguarda invece il comparto video, Sharp presenta i suoi nuovi televisori UHD con Android TV.

Partiamo dall’audio. La Smart Soundbar 2.1 HT-SBW310 rende smart ogni TV, migliorando anche il sistema audio. Realizzata in collaborazione con il noto studio di design italiano Pininfarina, presenta angoli arrotondati, telaio metallico e elementi laterali che le conferiscono grande eleganza.

Dal punto di vista tecnico invece Smart Soundbar 2.1 consente a chi possiede TV, display, proiettori, monitor o dispositivi non smart oppure con funzionalità smart obsolete di beneficiare comunque di una vasta gamma di contenuti e di un comodo controllo vocale, con accesso ad Alexa e ai migliori servizi di streaming, mentre il tuner DVB-T2 integrato permette di connettersi al digitale terrestre.

Sharp PS919

La soundbar inoltre è dotata di due amplificatori di Classe D, due driver da 2.5 pollici e di un tweeter. A richiesta, può essere aggiunto un subwoofer esterno opzionale da 60 o 100 watt, che dona ulteriore potenza ai bassi. La Smart Soundbar HT-SBW310 riproduce i contenuti audio con qualità video 4K HDR e supporta inoltre Dolby Digital.

La Soundbar 5.1.2 HT-SBW800 con subwoofer wireless supporta Dolby Atmos, Dolby THD, Dolby Digital e Dolby Digital Plus, mentre gli altoparlanti integrati a lato e sopra garantiscono un suono in grado di avvolgere e riempire l’intera stanza. Per quanto riguarda le connessioni infine troviamo due input HDMI 2.0 e un output con 3D/4K pass-through, che permettono la connessione ai dispositivi esterni. Inoltre, la soundbar è dotata di input ottico, coassiale e AUX.

La Smart Soundbar 2.1 HT-SBW310 sarà disponibile negli store dal primo trimestre 2020, a un prezzo di 399 euro, mentre la Soundbar 5.1.2 HT-SBW800 è già disponibile a un prezzo di 559 euro.

Il Bluetooth speaker GX-BT60 invece, nonostante le dimensioni contenute, sorprende con il suono True Wireless Stereo. Il radiatore passivo dei bassi fornisce un ulteriore livello di suono nei toni più bassi. Lo speaker, che consente di risparmiare energia con la sua funzione di switch automatico, offre circa 10 ore di riproduzione musicale. Infine l’impermeabilità IPX7 e la cinghia da trasporto lo rendono perfetto anche per l’uso all’aperto.

Tra i prodotti anche i due nuovi party speaker portatili PS919 (130W) e PS929 (180W). Il Powerful True Wireless Stereo con funzione equalizzatore e luci LED incorporate rendono gli speaker Sharp indispensabili per qualsiasi festa. PS919, grazie alla certificazione IPX5 e alle misure compatte è ideale per feste in ogni luogo, mentre l’interfaccia di montaggio sul lato inferiore consente di montare l’altoparlante anche su un treppiede. Un totale di quattro batterie al litio da 2.600 mAh offrono fino a 14 ore di riproduzione musicale. Il modello PS929 invece ha un microfono integrato e due micro-input in più. In aggiunta alle luci a LED inoltre è anche presente una luce stroboscopica per un effetto discoteca. Il PS929 può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale, e riproduce sei ore di musica grazie alla sua batteria integrata.

Sharp PS929

Smart Micro Sound XL-B615D (70 W) è invece la scelta più indicata per chi vuole ascoltare a casa un vasto assortimento di brani musicali. La internet radio digitale con DAB/DAB+/FM e Bluetooth ha anche un lettore CD integrato che supporta i formati CD / CR-R / CD-RW e MP3. L’ingresso USB rappresenta una fonte di riproduzione aggiuntiva.

Sharp inoltre ha presentato anche la DR-I470 Pro, internet stereo e digital radio, un elegante tuttofare con funzione di allarme, con una moderna finitura in legno e frontale in alluminio. Il display a colori dimmable mostra l’ora e la sveglia oltre che le condizioni meteo.

Lo speaker bluetooth portatile GX-BT60 sarà disponibile a partire da gennaio 2020 a un prezzo di 39 euro nelle varianti blu, rosso e nero. I modelli PS919 e PS929 saranno disponibili nello stesso periodo, al costo rispettivamente di 149 e 159 euro. L’XL-B615D dovrebbe essere disponibile nel primo trimestre 2020, a un prezzo di 240 euro, mentre infine Il DR-I470 Pro è immediatamente disponibile al costo di 185 euro.

Sharp ha poi annunciato anche i nuovi smart TV AQUOS con Android. Tutti i modelli sono dotati di sistemi di altoparlanti Harman-Kardon appositamente progettati per un’esperienza audio cinematografica. I tweeter silk integrati e i woofer aggiuntivi offrono alti acuti e bassi profondi, mentre la soluzione di post-processing audio DTS Virtual:X offre a livello di percezione acustica fino a 7.1.4 contenuti immersivi attraverso gli speaker TV tradizionali. Inoltre, DTS HD supporta la riproduzione audio lossless da supporti ad alta definizione come Blu-ray o HD DVD.

Il triplo tuner integrato trasmette i programmi TV via cavo (DVB-C), antenna (DVB-T / T2HD) o satellite (DVB-S / S2). Dispositivi esterni come soundbar o lettori Blu-ray possono essere collegati al televisore tramite quattro ingressi HDMI. Inoltre, tutti i modelli hanno lettori di schede SD e tre porte USB per una riproduzione multimediale aggiuntiva. Tutt i modelli infine sono 4K e supportano HDR10 e HLG, garantendo elevato contrasto e luminosità, mentre la tecnologia Active Motion 600 aumenta la nitidezza del movimento riducendo l’effetto ghosting. La nuova gamma BL sarà disponibile a partire dall’ultimo trimestre di quest’anno, a un prezzo che varierà tra i 399 euro del 40 pollici e i 749 euro del 65.