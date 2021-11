Shiba Inu ha finalmente 1 milione di titolari

Dopo una strabiliante corsa di un paio di migliaia di punti percentuali sul mercato, Shiba Inu ha raggiunto il suo più recente valore di 0,000088 dollari, che è stato l’ultimo prezzo dopo il quale Shiba Inu ha rapidamente perso quasi il 30% del suo valore, scendendo a 0,000057 dollari. Più investitori hanno deciso di abbandonare la nave che affonda e chiudere le loro posizioni o vendere i loro token, il che ha comportato un’ulteriore perdita del 30%. Il calo totale del valore è ora al 61%.

Il token Shib ha cercato continuamente di riprendere la sua corsa, ma è stato sfortunato nel farlo il 19, 11 e 5 novembre. In quei giorni, i token hanno mostrato una crescita fino al 40% in un solo giorno, ma poi sono rapidamente ricaduti a causa della forte pressione di vendita.

Mentre alcuni membri della comunità Shiba Inu non sono soddisfatti delle prestazioni del token nelle ultime settimane, il fattore fondamentale che include un certo numero di detentori potrebbe essere più importante per il futuro dell’asset rispetto all’azione dei prezzi a breve termine.

Secondo la storia del mercato di monete simili come dogecoin, il prezzo di un asset non può salire a lungo solo in base all’entusiasmo della comunità o a notizie come l’adozione di Tesla. Le monete con un background fondamentale più forte come ethereum o solana tendono a salire di prezzo a causa dell’uso quotidiano.