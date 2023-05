Il giorno tanto atteso – non da noi, ma sicuramente dai contabili di Netflix – è arrivato: Netflix ha bloccato la condivisione dell’account in Italia, inserendo la possibilità di acquistare un profilo extra per un account già esistente al costo di 4,99 € al mese per ogni utente aggiuntivo.

Sono passati anni da quando era la stessa Netflix a promuovere sui propri social la condivisione della password, oggi la musica è cambiata completamente e Netflix non può più permettersi di far condividere liberamente i suoi contenuti.

Tutti gli utenti di Netflix Italia oggi avranno ricevuto una mail in cui si presenta la novità: Netflix apre dicendo che un account della piattaforma è riservato al nucleo domestico, la tua famiglia o chi vive con te, ma da oggi sarà possibile verificare quali dispositivi hanno effettuato l’accesso al profilo, così da poter modificare la password o eventualmente rimuovere l’accesso consentito a un dispositivo specifico.

Tra le altre possibilità c’è quella di trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento, così da non perdere lo storico di ciò che si è guardato e che si sta guardando, e infine c’è la possibilità di acquistare un utente extra per gli account già esistenti. Questi utenti extra possono vivere al di fuori del nucleo familiare e potranno accedere al profilo dietro al pagamento aggiuntivo di 4,99 € al mese.

Con queste modifiche, il prezzo di un abbonamento in condivisione tra persone che non vivono insieme è sostanzialmente raddoppiato, facciamo un esempio: l’abbonamento Premium di Netflix oggi costa 17,99 € al mese e fino a ieri poteva essere condiviso tra 4 persone, per un prezzo al mese di 4.50 € a testa.

Dopo l’introduzione delle nuove regole il numero di persone con cui si può condividere il profilo scende a 3, di cui una sarà il proprietario, e c’è da aggiungere la nuova “tassa” sul profilo extra: abbiamo quindi un costo mensile di 17.99 €, e in caso di 2 utenti extra-familiari ci sarà un doppio pagamento di 4.99 € per il profilo extra, per un totale di 27.97 € che diviso 3 risulta in 9.30 € al mese, più del doppi rispetto a prima.

Per il momento queste regole sembrano in vigore solo per chi usa Netflix su una Smart TV, mentre gli utenti smartphone, tablet e PC non sembrano essere ancora stati coinvolti, ma è solo questione di tempo.