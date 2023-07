Se siete appassionati di serie TV, documentari e show televisivi, non potete assolutamente lasciarvi sfuggire l’offerta imperdibile di Sky. Attivando un abbonamento, infatti, avrete la possibilità di pagare solo 19,90€ al mese invece dei consueti 30€, e questa offerta straordinaria durerà per ben 18 mesi. Il r isparmio sarà davvero considerevole, con un totale di oltre 270 Euro!

Ma cosa otterrete esattamente con questa offerta? Avrete accesso a Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus), il che vi garantirà un’enorme varietà di serie TV, show, documentari e una vasta selezione di film. E il tutto sarà fruibile attraverso Sky Q, il decoder all’avanguardia di Sky che offre una vasta gamma di contenuti e funzionalità per arricchire la vostra esperienza di visione.

Rimarrete entusiasti dalle imperdibili produzioni Sky Original, dalle serie TV italiane e internazionali, dagli spettacolari show per tutta la famiglia, da un’ampia selezione di documentari da scoprire e dalle ultime notizie dall’Italia e dal resto del mondo. Lo stesso vale per Netflix, che vi permette di mantenere il vostro account esistente o crearne uno nuovo.

Inoltre, il piano di Netflix non prevede alcuna interruzione pubblicitaria, il che rappresenta un valore aggiunto, soprattutto considerando che di recente è stato introdotto un piano più economico che include la visualizzazione di annunci durante lo streaming.

Se lo desiderate, potrete anche aggiungere il pacchetto Cinema o Sport con un piccolo costo aggiuntivo, così da poter godere di una quantità ancora maggiore di contenuti. In definitiva, si tratta di un’ottima opportunità per apprezzare le ultime uscite, come ad esempio A casa tutti bene, Questo mondo non mi renderà cattivo e molto altro ancora.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Sky dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

