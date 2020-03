SKY propone un’offerta imperdibile per chi ha ancora attivo un pacchetto sport!

In questi momenti difficili per tutti, con il Covid-19 che non lascia tregua, ci sono aziende che più di altre stanno ponendo un’attenzione particolare alla soddisfazione del cliente, regalandoci gradite sorprese. Un esempio è quello di SKY, con il suo servizio Now TV .

Infatti, molti clienti che usufruivano dei soli canali sportivi, hanno disdetto l’abbonamento con il servizio in seguito allo stop di praticamente tutti gli sport mondiali. Questo perché il “ticket sport” dell’offerta Now TV, ha ovviamente un costo che in questo periodo risulterebbe poco giustificato. L’azienda ha quindi pensato di premiare tutti quei clienti che hanno deciso di rimanere fedeli in questi mesi, offrendogli, nel momento in cui questi volessero disdire l’abbonamento, un pacchetto tutto incluso a soli 29,99€ al mese, ottenendo quindi uno sconto pari a più di 30€ (teoricamente, sconti vari esclusi, l’attivazione di tutti i pacchetti comporterebbe una spesa di poco superiore ai 60€ mensili).

Ottenere l’offerta sarà molto semplice, vi basterà entrare nella vostra area utente sul sito Now TV per poi disattivare il rinnovo automatico del pacchetto sport. A questo punto, vi si dovrebbe palesare l’agognata offerta, 29,99€ al mese per tutti i pacchetti! La promozione viene dichiarata come “a vita” e dal sito si apprende che la perdereste solo nel momento in cui decideste di disattivare uno o tutti i pacchetti. Ma le buone notizie non finiscono qui: anche per chi possiede già tutti i ticket di Now TV è possibile seguire questa semplice procedura e ricevere l’offerta che vi farà risparmiare un bel po’ di soldi ogni anno.

Nel nostro nuovo abbonamento troveremo quindi inclusi i ticket Intrattenimento, Cinema, Serie Tv, e Sport, tutti in HD. Come al solito, l’utente non è vincolato in alcun modo e può disdire qualsiasi pacchetto fino a 24 ore prima della scadenza dei diritti di visione (rinunciando per sempre, ricordiamolo, all’eccezionale prezzo dell’offerta). Per il momento, si può usufruire dell’attivazione della promozione, fino all’8 aprile.

Se non siete ancora clienti Now TV è comunque disponibile per voi un’offerta che vi consentirà di provare per 14 giorni gratuitamente il servizio, vi basterà cliccare qui per raggiungere la pagina che vi consentirà l’iscrizione.