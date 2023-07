Se siete appassionati di serie TV, documentari e show televisivi, non potete perdere l’offerta irrinunciabile di Sky per chi attiva un abbonamento entro il 16 luglio. Pagherete solo 14,90€ al mese invece dei soliti 30€, e questa offerta durerà per ben 18 mesi. Il risparmio alla scadenza sarà considerevole, con un totale di oltre 270 euro!

Ma cosa include esattamente l’offerta? Avrete accesso a Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus), che vi permetteranno di godervi un’enorme varietà di serie TV, show, documentari e un’ampia selezione di film. Il tutto sarà disponibile attraverso Sky Q, il decoder avanzato di Sky che offre un’ampia gamma di contenuti e funzionalità.

Per quanto riguarda Sky TV, vi entusiasmeranno sicuramente le imperdibili produzioni Sky Original, le serie TV italiane e internazionali, gli spettacolari show per tutta la famiglia, un’ampia selezione di documentari da scoprire e le ultime notizie dall’Italia e dal resto del mondo. Lo stesso vale per Netflix, che vi permette di mantenere il vostro account esistente o crearne uno nuovo.

Inoltre, il piano di Netflix non prevede interruzioni pubblicitarie, il che rappresenta un valore aggiunto considerando che di recente è stato introdotto un piano più economico che include la visualizzazione di annunci durante lo streaming.

Se lo desiderate, potrete anche aggiungere il pacchetto Cinema o Sport con una piccola aggiunta di costo, così da potervi godere una quantità ancora maggiore di contenuti. In definitiva, si tratta di un’ottima opportunità per apprezzare le ultime uscite, come ad esempio “Fubar“, una serie TV comedy di enorme successo con Arnold Schwarzenegger. Concludiamo col dirvi che la promo è sottoscrivibile direttamente online con pochi e semplici passaggi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promo, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa offerta, visto che non ci è dato sapere se e quando ritornerà dopo la scadenza.

