Il campionato di Serie A è già iniziato, e se stavate aspettando il momento giusto per godervi le partite principali senza spendere troppo, vi consigliamo caldamente di non farvi sfuggire la nuova promozione attualmente in corso che unisce tutto l’intrattenimento di film, programmi e serie TV di Sky con il meglio della Serie A ad appena 14,90€ al mese per i primi 18 mesi.

Si tratta di un’occasione unica per poter risparmiare sui due pacchetti, ma proprio per questo ha una durata limitata: infatti, per poter approfittare di questa incredibile promozione avete tempo solo fino al 30 settembre, per cui vi raccomandiamo di affrettarvi, se non volete perdere questa occasione.

Sky TV + Sky Calcio a 14,90€ al mese, chi dovrebbe abbonarsi?

Consigliamo questa offerta agli appassionati di calcio in generale, non solo a chi segue unicamente la Serie A: il pacchetto, infatti, include anche tutte le partite di Serie BKT, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, oltre a 3 partite su 10 per ogni turno della Serie A. E poi sono iniziate le partite per le qualificazioni degli europei, che saranno trasmesse proprio su Sky! Inoltre, grazie a Sky TV, che include anche cartoni animati, serie TV, film e documentari, questa offerta è perfetta per tutta la famiglia. Inoltre, il prezzo base per questo pacchetto è di 30€ al mese, per cui sfruttando questa offerta risparmierete più della metà!

Oltre a tutto questo, sarete sempre aggiornati con news, interviste, rubriche e tanto altro 24 ore su 24, grazie al canale notiziario Sky Sport 24. In questo modo avrete una panoramica completa su tutto quello che il mondo del calcio ha da offrire a livello internazionale.

Per voi e per tutta la famiglia c’è poi il pacchetto completo Sky TV, dove troverete serie italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Così potrete guardare programmi come X Factor e i notiziari, intrattenere i più piccoli con i cartoni animati e avere accesso alle produzioni Sky Original, anche grazie ai servizi on-demand e all’app Sky Go.

Si tratta di un’offerta davvero imperdibile per gli amanti dei programmi esclusivi Sky e del calcio, per cui non ci resta che rimandarvi alla pagina Sky dedicata alla promozione. Vi ricordiamo però che per usufruire di questo incredibile sconto avete tempo solo fino al 30 settembre, per cui vi consigliamo di abbonarvi al più presto, prima che la promozione termini.

