State cercando un’offerta super vantaggiosa che unisca l’intrattenimento di cinema, serie TV e sport? Allora non potete perdervi questa imperdibile promozione che unisce Sky TV e Sky Sport a soli 30,90€ al mese per i primi 18 mesi.

Si tratta di un vero affare, considerando che il prezzo standard di questo pacchetto è di 45,00€ al mese. Ma c’è di più: decidendo di aderire alla promozione, riceverete in regalo un monopattino elettrico Acer del valore di 399€! Un’opportunità da non perdere, ma che vi consigliamo di cogliere al volo, perché l’offerta è valida solo fino al 6 agosto.

Nel pacchetto di Sky TV troverete un mondo di intrattenimento: film, reality show, documentari e produzioni originali Sky. E non dimentichiamoci delle serie TV più amate, come House of the Dragon e The Last of Us, trasmesse in contemporanea con gli Stati Uniti.

Avrete anche Sky Sport, che offre una panoramica completa delle competizioni sportive più emozionanti. Con 121 partite a stagione della UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, sarete protagonisti delle sfide più emozionanti del calcio internazionale.

Per gli amanti della velocità, ci sono tutte le gare, le prove e le qualifiche di MotoGP e Formula 1 in diretta. Troverete poi un intero canale dedicato al tennis e non manca nemmeno la leggendaria NBA, con oltre 300 partite. E se amate altri sport, troverete anche rugby, golf e molto altro ancora! Inoltre, Sky Sport 24 vi terrà aggiornati con news in tempo reale, approfondimenti e inchieste esclusive.

Come ciliegina sulla torta, ricordate che aderendo all’offerta entro il 6 agosto riceverete in omaggio un fantastico monopattino elettrico Acer del valore di 399€!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Sky dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

