Siete amanti dello sport e state ancora cercando una soluzione per seguire gli eventi delle vostre squadre e atleti preferiti? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova offerta di Sky, che fino al 18 settembre vi permetterà di ottenere i pacchetti Sky TV e Sky Sport a soli 21,90€ al mese per 18 mesi!

Avrete accesso sin da subito a un ampio catalogo di programmi, serie tv e film, il tutto a un prezzo decisamente conveniente rispetto ai 45,00€ al mese richiesti originariamente per i due pacchetti. Al termine dei 18 mesi potrete poi decidere di rinnovare Sky Smart al prezzo in vigore a tale data, oppure disdire l’abbonamento.

Con il pacchetto Sky Sport avrete modo di vedere tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e di Formula 1, sempre in diretta, oltre 300 partite dell’NBA e ben 121 partite della nuova stagione della UEFA Champions League. Inoltre, potrete sfruttare il nuovo canale dedicato interamente al tennis, con Wimbledon, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, le Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250.

Sky TV, d’altra parte, vi offre un’ampia gamma di serie TV italiane e internazionali, spesso trasmesse in contemporanea con gli Stati Uniti. Oltre a questo, avrete accesso a spettacoli, documentari e notizie, insieme alle produzioni Sky Original, accontentando qualsiasi membro della famiglia, dai grandi ai piccini. Inoltre, grazie ai servizi on-demand potrete cercare i programmi che seguite e guardarli quando più vi aggrada.

Insomma, la promozione di Sky è davvero imperdibile, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata dove potrete trovare maggiori informazioni e abbonarvi. L’offerta sarà valida solo fino al 18 settembre, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

