Samsung avrebbe siglato un accordo con LG per la fornitura di pannelli OLED. In particolare, parliamo di una fornitura di pannelli OLED bianchi di fascia alta da 77 e 83 pollici, oltre 10 milioni di unità nel corso dei prossimi anni.

Secondo Tom Warren di The Verge, “è una grande ammissione di sconfitta” da parte di Samsung. Il senso di tale affermazione va cercato nel fatto che Samsung aveva deciso di non produrre TV OLED nel 2015, e per anni ha insistito per dimostrare la superiorità dei QLED.

Poi, nel 2022, Samsung è tornata a fare OLED con il Samsung S95B, con un pannello di nuova concezione realizzato dalla stessa Samsung e che troviamo anche sul Sony A95K. Due televisori eccezionali, migliori praticamente in tutto rispetto ai concorrenti.

I televisori QD-OLED, con i loro “pannelli blu” sono un successo, ma anche un primo segnale: Samsung ha capito che nella fascia alta il pubblico vuole gli OLED. E, aggiungo io, a ragione. Per qualche anno il rischio del burn-in ha tenuto a distanza i consumatori più cauti, così come la perdita della luminosità nel corso del tempo.

Ma le paure ora sono dissipate, e oggi chi vuole un TV di fascia alta prende in considerazione solo gli OLED. A Samsung non resta che farsene una ragione; il fatto di comprare i pannelli da LG, probabilmente, dipende dal fatto che Samsung non ha una linea di produzione pronta per il mercato, e rivolgendosi alla storica concorrente può agire più velocemente.

E di velocità ce ne vorrà parecchia, visto che secondo gli ultimi dati LG ha conquistato una quota di mercato superiore al 50% dei televisori OLED, con Sony al 26% e Samsung ad appena il 6%.