Se state cercando una smart TV eccezionale a un prezzo degno del Black Friday, vi consigliamo di dare uno sguardo al TCL 55P639 TV 55”, disponibile su Amazon a un prezzo più che competitivo! Per il momento, potrete acquistarlo al costo di appena 329,00€ invece di 499,00€. Un’offerta particolarmente invitante per questo prodotto che sa come assicurarvi delle immagini più che brillanti!

Il modello in questione ha tutto quello di cui avete bisogno per vedere film, serie TV e match sportivi nella migliore qualità possibile. Per questo, trattandosi di un articolo tanto interessante e disponibile a un prezzo più che scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che gode ancora della promozione!

Questa smart TV è un vero e proprio affare, in quanto si tratta di un dispositivo in grado di riprodurre immagini in 4K HDR, dettagliate con una resa accurata di sfumature sia chiare che scure. Sviluppata in esclusiva da TCL, il Miglioramento Dinamico dei Colori è progettato per ottimizzare automaticamente la brillantezza delle sfumature sullo schermo. Per quanto riguarda il comparto audio invece, Dolby Audio assicura suoni chiari, ricchi e potenti per un’esperienza immersiva.

Per i gamer, la reattività di un TV è importante tanto quanto la qualità dell’immagine. Con HDMI 2.1 e ALLM, avrete la possibilità di sperimentare automaticamente la latenza più bassa e le migliori impostazioni dell’immagine per i vostri titoli preferiti. Inoltre, grazie al Motion Clarity non perdere alcun dettaglio nelle scene d’azione più movimentate. L’algoritmo MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) di TCL entra in gioco mentre guadate sport o film e programmi ricchi di azione, riducendo l’effetto sfocato e mantenendo al minimo le scie di movimento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!