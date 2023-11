Smart TV LG da 50" in sconto del 43%, altro che Black Friday!

Se state cercando una nuova smart TV per la vostra casa risparmiando davvero tanto non serve aspettare il Black Friday! Infatti, su Amazon trovate l'eccezionale LG 50QNED816RE, Serie QNED81 2023 con schermo da 50" con un importantissimo sconto del 43%.

Stiamo parlando di un ottimo modello, che non ha davvero nulla da invidiare alle migliori smart TV in commercio per via della sua eccezionale qualità, sia audio che video. Ebbene, su Amazon lo trovate a soli 599,00€ anziché 1.049,00€. Vi consigliamo di cogliere al volo questa occasione, anche perché potrete rendere l'acquisto più agevole dilazionando la spesa in comode rate mensili a tasso zero scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

LG 50QNED816RE, chi dovrebbe acquistarla?

Coloro che amano guardare film, serie TV ed eventi sportivi apprezzeranno la qualità dell'immagine 4K offerta da questa incredibile smart TV. La tecnologia QNED di LG, infatti, è progettata per offrire una qualità dell'immagine superiore, con dettagli nitidi, colori vividi e una eccezionale gestione del contrasto. Inoltre, grazie alle sue funzionalità smart avanzate vi permetterà di accedere a servizi di streaming, app e tanto altro direttamente dal televisore, semplificandone l'utilizzo.

Se siete appassionati di videogiochi, questa ottima smart TV vi offrirà una grande esperienza di gioco grazie alla risoluzione 4K e alle tecnologie di elaborazione delle immagini. Va poi aggiunto che questo modello dispone anche dell'assistente vocale THINQ AI, per cui accedere a tutti i vostri contenuti preferiti sarà ancora più semplice, rapido e intuitivo.

Un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione è il prezzo di questo modello, che potete acquistare oggi al minimo storico. Dopo aver subito aumenti di prezzo continui dagli inizi di ottobre, arrivando a 699,00€, il prezzo è calato ai 599,00€ attuali, cifra raggiunta la prima volta fra il 10 e l'11 luglio grazie a un'offerta lampo. Alla luce di questo, è evidente che non c'è momento migliore per acquistare LG 50QNED816RE.

Detto questo, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta. Non sappiamo per quanto tempo ancora la promozione sarà attiva, per cui vi invitiamo a fare i vostri acquisti il prima possibile.

