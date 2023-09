Quando si parla di smart TV top di gamma, in cima alla lista in termini di qualità ed esperienza vi è sicuramente LG. L’azienda sudcoreana, infatti, è stata la prima a introdurre i pannelli OLED nel mercato ben 10 anni fa, e nel corso di questo decennio ne ha evoluto sempre di più le tecnologie in modo da offrire dei pannelli senza paragoni.

Se siete, dunque, alla ricerca di una nuova smart TV non possiamo che consigliarvi l’LG OLED evo C3 da 77″, attualmente in sconto su Amazon di oltre 1.600,00€. Si tratta di un modello uscito sul mercato nel 2023 e dotato delle più innovative tecnologie LG, motivo per cui le scorte stanno andando a ruba, tanto che nel momento in cui scriviamo sono disponibili solamente 7 pezzi.

LG OLED evo Serie C3, chi dovrebbe acquistarla?

Il prezzo di partenza di questa smart TV è di 4.199,00€, giacché non si tratta certamente di un prodotto alla portata di tutti, bensì rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano godere di un pannello di grandi dimensioni e dalla qualità incredibile. I pixel auto-illuminati, infatti, vi garantiranno immagini più colorate e dettagliate che mai grazie alla sinergia fra il processore e lo schermo, lasciandovi a bocca aperta a prescindere dal contenuto in riproduzione, dai film ai videogiochi.

L’LG OLED evo Serie C3 rappresenta, infatti, anche un sogno per tutti i gamer, dato che le 4 porte HDMI consentono di collegare tutte le proprie console, godendo i gameplay in 4K fino a 120FPS, con l’aggiunta di VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. Inoltre, il design minimale con bordi sottili la rende adatta a qualsiasi ambiente, per cui non dovrete preoccuparvi che occupi spazio o che non ci stia anche se avete a disposizione un mobile stretto.

Tornando a parlare del prezzo, che è decisamente un fattore da considerare, grazie all’offerta di Amazon potrete spendere solamente 2.570,96€ invece del prezzo consigliato di 4.199,00€. Si tratta del prezzo più basso a cui questa smart TV è mai stata venduta nel corso degli ultimi mesi, dato che fino a qualche settimana fa era stabile sopra i 3.000,00€. Difficilmente, dunque, al termine di questa promozione verrà scontata nuovamente a breve, se non durante occasioni come il Black Friday di novembre.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!