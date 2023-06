Se state cercando un’ottima smart TV a un prezzo superscontato, vi consigliamo di dare un’occhiata a questa splendida LG OLED65CS6LA, che oggi Mediaworld vi propone a un prezzo folle. Potrete infatti portarlo a casa risparmiando ben 600€ sul prezzo di listino.

Grazie a questa promozione lo pagherete solo 1.699,00€ anziché 2.299,99€, con uno sconto del 26%. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, vista anche la dimensione importante dello schermo, che misura ben 65”.

Grazie ai suoi pixel autoilluminanti, questa ottima smart TV offre un nero profondo e colori perfetti, il tutto supportato dalla straordinaria definizione 4K, creando così un’esperienza visiva unica. Se siete anche dei gamer, questo modello è perfetto anche per voi: grazie alla risoluzione 4K fino a 120fps e alla compatibilità con le tecnologie più all’avanguardia, potrete godervi un gameplay fluido e reattivo senza fastidiosi sfarfallii o ritardi.

Il cuore di questo modello è il processore a9 di quinta generazione, un concentrato di potenza e intelligenza. Grazie all’Intelligenza Artificiale e alla Dynamic Tone Mapping Pro, il processore lavora in sinergia con il pannello OLED e gli altri componenti, ottimizzando ogni immagine. In questo modo i dettagli e gli elementi in primo piano prendono vita, immergendovi completamente nell’azione.

Inoltre, la tecnologia Dolby Vision IQ regola automaticamente le impostazioni dell’immagine in base al tipo di contenuto, garantendo un’esperienza visiva mozzafiato. E con la compatibilità con Dolby Atmos, potrai percepire il suono provenire da ogni angolo, per un coinvolgimento totale.

Infine, la LG OLED65CS6LA è dotata di webOS 22, una piattaforma intuitiva e completa. Con il telecomando puntatore, vi basterà un semplice gesto del polso per navigare tra i contenuti, aprire le app e accedere a tutto ciò che desiderate. E con la nuova schermata principale personalizzata per ogni membro della famiglia, riceverete consigli sui contenuti personalizzati in base ai vostri gusti e preferenze.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

