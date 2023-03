State valutando l’acquisto di una nuova smart TV che vi permetta non solo di fruire al meglio di numerosi contenuti ma anche di avere un vero e proprio oggetto di design in casa? Il nostro consiglio è di sfruttare quanto prima lo sconto Yeppon, attivo su questo fantastico modello Samsung, tra i più particolari ed elencati che potrete trovare sul mercato. La smart TV Samsung Serif QLED da 55″, infatti è disponibile ad appena 699,99€ invece di 1.499,99€.

Si tratta, senza alcun dubbio, di uno sconto più che vantaggioso per un TV top di gamma in grado di assicurarvi delle immagini di qualità eccellente ma, soprattutto, straordinario da ogni angolazione! Grazie al design minimale a 360 gradi e al piedistallo di cui è provvisto, il TV Samsung The Serif risulta come un vero e proprio complemento d’arredo in qualsiasi ambiente della vostra casa. Il nostro invito è di non farvi scappare assolutamente l’occasione, fintanto che potete usufruire di questa promozione in corso, davvero incredibile.

Il Samsung The Serif vi garantisce i minori riflessi possibili grazie all’ottimo Matte Display di cui è provvisto. Un’opera d’arte, il vostro film preferito o altro ancora: potrete godervi ogni singolo contenuto ammirandolo sul meraviglioso pannello opaco, senza perdere nemmeno un dettaglio, in qualsiasi condizione di luce.

Non meno importante, avrete la certezza di vedere ogni singola sfumatura, grazie al volume colore al 100% con Quantum Dot. The Serif, infatti, utilizza minuscoli Quantum Dot per trasformare la luce in uno spettro cromatico straordinariamente potente, per guardare ogni contenuto con colori estremamente realistici a prescindere dalla luminosità esterna, sia che si tratti di immagini in movimento sia che si tratti di un’opera d’arte. In più, grazie alla tecnologia HDR10+ che regola i livelli di luminosità fotogramma per fotogramma, l’esperienza di visione è sempre ottimale, perfettamente calibrata in base all’immagine di fronte a voi.

Da non sottovalutare la fantastica Ambient Mode+ che vi permette di sfruttare al meglio la smart Tv, anche mentre non la state guardando. In alternativa al noioso schermo nero, potrete decidere di impostare le ultime notizie della giornata, una fotografia di famiglia, un carosello di immagini o molto altro ancora!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!