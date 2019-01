Smart TV Samsung 2018 e 2019 con app iTunes e supporto AirPlay 2 (ma arriverà anche Google Assistant)

Le Smart TV Samsung 2018 e 2019 saranno dotate di una specifica app che consentirà l’accesso a iTunes, quindi l’acquisto e il noleggio di serie e film (anche 4K HDR): si chiamerà “iTunes – Movies and TV Shows”. Samsung ha confermato al CES di Las Vegas che l’accordo con Apple prevede anche il supporto ad Airplay 2 sempre tramite aggiornamento firmware in 190 paesi. Un po’ come è stato per alcune linee di speaker wireless Sonos, non dovrebbero esservi problemi di dotazione hardware dato che Airplay è un “semplice” protocollo proprietario che sfrutta il Wi-Fi.

L’app per Smart TV invece sarà distribuita in 100 paesi, quindi di fatto nei principali mercati del settore. Per altro sarà compatibile con le funzioni proprietarie dell’interfaccia Samsung come ad esempio Universal Guide, il nuovo Bixby (l’interfaccia vocale) e Search.

Se da una parte Airplay 2 appare come una comodità in più per i possessori di dispositivi Apple – poiché abilita lo streaming diretto di musica, podcast, foto e video verso il televisore – dall’altra l’app iTunes ha un potenziale decisamente più affascinante.

Prima di tutto è la prima volta che il colosso di Cupertino consente a un dispositivo terzo di accedere alla sua libreria video – se si escludono i PC Windows. In secondo luogo la presenza di iTunes sulle Smart TV Samsung si profila come una strategia ideale per favorire il prossimo avvento del nuovo servizio streaming di cui si sente parlare da anni e che dovrebbe sbarcare sul mercato proprio nel 2019.

Da sottolineare che sempre quest’anno è previsto un altro aggiornamento firmware che introdurrà sulle nuove linee TV 2019 l’atteso Google Assistant. Per quanto riguarda però questa interfaccia vocale non è previsto il supporto a iTunes.

“Siamo orgogliosi di lavorare con i migliori leader del settore per offrire la più ampia gamma di servizi di contenuti alla nostra piattaforma Smart TV”, ha affermato Won-Jin Lee, Vicepresidente esecutivo, Service Business di Visual Display di Samsung Electronics. “Portare più contenuto, valore e funzionalità della piattaforma aperta ai proprietari di TV Samsung e ai clienti Apple tramite iTunes e AirPlay è l’ideale per tutti.”

“Non vediamo l’ora di portare l’esperienza di iTunes e AirPlay 2 anche a più clienti in tutto il mondo tramite le Smart TV Samsung, quindi gli utenti di iPhone, iPad e Mac hanno ancora un altro modo per godersi tutti i loro contenuti preferiti sullo schermo più grande della loro casa” ha dichiarato Eddy Cue, vicepresidente senior di Internet Software and Services di Apple.