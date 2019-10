Smart TV Samsung 65″ e Soundbar 2.1 in offerta oggi su Amazon

Una piccola ma intrigante offerta si è oggi resa disponibile su Amazon. Il portale ha infatti messo in promozione due Smart Tv Samsung 4K e una soundbar Samsung 2.1ad un prezzo veramente ottimo.

Riguardo la soundbar, si tratta della Samsung HW-R550, con subwoofer wireless active da 6.5”. La cosa interessante è che questa linea di Soundbar (la HW-R530) è disponibile in ben 5 varianti, differenti tra loro per potenza e watt: ovvero 170W, 200W, 290W, 320W e 340W. Le dimensioni della soundbar così come del subwoofer restano invariate, ma non la potenza ovviamente né tantomeno il prezzo. In ogni caso stiamo parlando di un sistema audio eccezionale che, specie grazie alla presenza del subwoofer (non così scontata per prodotti simili) offre un’esperienza acustica di primissimo livello.

Per quanto riguarda invece le due Smart Tv, stiamo parlando della Samsung UE65RU7450UXZT e della QE65Q64RATXZT: due pannelli straordinari, entrambi 4K con supporto HDR, con colori vibranti e neri profondi, per un’esperienza visiva straordinaria e da oggi ad un prezzo eccezionale. Soli 799,00€ per il primo (che per altro è in vendita esclusiva su Amazon), e 1.049,00€ per il secondo. Differenza giustificata per le superiori performance del QE65Q64RATXZT che, per altro, può contare sulla tecnologia a tecnologia Quantum HDR che analizza la scena fotogramma per fotogramma regolando di conseguenza l’illuminazione dello schermo, e sulla tecnologia Quantum Dot che regola il colore per offrire immagini spettacolari e realistiche anche nelle scene completamente al buio.

