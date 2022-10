Se state cercando una smart TV dalle performance eccezionali, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Samsung UE75AU9079UXZT da 75″, disponibile su Amazon a un prezzo davvero folle per il Prime Day! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 849,00€ invece di 1.699,00€. Un’offerta senza precedenti per questa smart TV top di gamma, in ribasso del 50%!

Il modello Samsung in questione vi garantisce una risoluzione Ultra HD 4K, ideale per vedere al meglio film, serie tv e incontri sportivi senza perdervi nemmeno un minuscolo dettaglio. Per questo, dato lo straordinario sconto attivo su questo modello solo fino a questa sera, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è disponibile!

Come accennato nell’introduzione, questo televisore Samsung gode di moltissime specifiche tecniche e feature davvero mozzafiato. Partiamo dal Dynamic Crystal Color che vi permette di entrare nel vivo delle immagini con oltre 1 miliardo di sfumature di colore! La tecnologia in questione vi offre una gamma di variazioni e sfumature realistiche, perfette per apprezzare ogni particolare. Parte del lavoro viene ovviamente svolto dall’ottimo Processore Crystal 4K ideato da Samsung, che vi regala anche sfumature di colore più realistiche grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura del colore.

Non meno importante la High Dynamic Range che si occupa di aumentare la gamma di livelli di luce sulla vostra smart TV Samsung, così potrete sfruttare un ampio spettro di colori e cogliere ogni piccola sfumatura visiva, anche nelle scene più buie o in quelle particolarmente luminose. In più, grazie al supporto da parete Slim Fit, lo stile di arredo minimalista che avete sempre desiderato è realtà! Oltre a essere facilissimo da montare, consente al vostro TV di aderire alla parete fondendosi armoniosamente con gli ambienti della vostra casa e risparmiando spazio.

