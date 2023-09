Se cercate una smart TV dotata di tecnologie all’avanguardia e che soprattutto sia realizzata da un brand importante del settore come Samsung, vi invitiamo nuovamente ad approfittare del codice sconto “SETTEMBRE2023” rilasciato da eBay. La Samsung Crystal 2023 da 43″ si presenta come un’opportunità straordinaria, con un prezzo stracciato di soli 267,36€ dopo l’applicazione del suddetto coupon.

Come abbiamo ampiamente riportato nella nostra guida dedicata alle migliori smart TV Samsung, questo modello rappresenta al momento la soluzione entry level definitiva. Dotata di retroilluminazione LED di buona qualità, offre al contempo tutte le moderne tecnologie indispensabili per godere appieno dei contenuti presenti su piattaforme del calibro di Netflix, Prime Video, Disney+ o come il classico YouTube, la cui applicazione è già pre-installata nel televisore. Inoltre, non va trascurato il fatto che questa smart TV supporta il controllo vocale, compreso l’uso di Alexa, riducendo notevolmente la dipendenza dal telecomando, il quale sarà richiesto solo per operazioni particolarmente specifiche.

Ma torniamo al prezzo, l’elemento chiave di questa incredibile offerta. 267,36€ per la Samsung Crystal 2023 sono davvero pochi, soprattutto considerando che stiamo parlando del modello più recente del rinomato produttore sudcoreano. A titolo di confronto, su Amazon attualmente la stessa TV è proposta a circa 350,00€, con una differenza percentuale superiore al 20%.

Come tutte le smart TV Samsung con pannelli 4K, anche questo modello è dotato di un sofisticato sistema di upscaling, che consente di convertire in 4K tutti i contenuti Full HD e HD. Sia che stiate guardando un film che il vostro show televisivo preferito, ogni dettaglio verrà reso nitido e coinvolgente. Questa tecnologia è apprezzabile soprattutto con il digitale terrestre, i cui programmi spesso non superano il Full HD. Per quanto riguarda i contenuti 4K nativi, il software si adopera per ottimizzare aspetti come i colori, il contrasto e la nitidezza, offrendo un’esperienza visiva impensabile fino a pochi anni fa a questo prezzo.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che le scorte terminino o prima che scada il coupon.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B: inserire il coupon “SETTEMBRE2023” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto extra. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!