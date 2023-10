Smart TV Samsung da 55", modello 2023 scontata del 36%! (minimo storico)

Quando di parla di smart TV, in cima alla lista in termini sia di qualità che di esperienza d'uso c'è sicuramente Samsung. L'azienda sudcoreana, infatti, è leader nel settore da ben 17 anni, lanciando continuamente modelli sempre più innovativi; tra i più recenti vi è la Crystal UDH da 55", oggi scontata del 36% su Amazon!

Il modello della serie CU7000, infatti, è disponibile a soli 449,99€, ed è dotato di un incredibile pannello LED 4K. Inoltre, potrete anche decidere di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando "CreditLine" come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Samsung Crystal UHD, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung Crystal UHD rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano godere di un pannello capace di trasmettere immagini spettacolari, ma vogliono tenere il budget contenuto, non spendendo gli oltre 500 euro richiesti per la maggior parte delle smart TV 4K sul mercato. Questo modello, infatti, non ha nulla a che invidiare con i top di gamma estremamente costosi, dato che le tecnologie di ultima generazioni vi offriranno immagini di altissima qualità.

Inoltre, si tratta di una smart TV ottima anche per i videogiocatori, essendo dotata del Gaming Hub di Samsung, grazie al quale potrete accedere velocemente ai vostri giochi e console preferiti o al cloud gaming. Il pannello performerà alla perfezione anche con titoli frenetici e dinamici, come sparatutto e racing game, dato che la tecnologia Motion Xcelerator renderà i gameplay più fluidi, eliminando effetti di tearing o stuttering.

Tornando a parlare del prezzo, grazie all'attuale promozione di Amazon potrete godere del minino storico a cui sia mai stata disponibile la smart TV: nel corso degli ultimi mesi è stata messa spesso in sconto, ma senza mai scendere sotto i 479,00€ e subendo poi picchi improvvisi a oltre 500,00€. Difficilmente, dunque, tornerà a un importo così conveniente nel futuro prossimo, per lo meno fino al Black Friday di novembre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al gioco, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

