State pensando di sostituire la vostra TV con un nuovo modello smart, ma volete anche risparmiare? Allora non possiamo che segnalare questa ottima offerta di Unieuro, che oggi vi offre la Samsung QE55Q70B da 55 pollici con uno sconto di ben 700€.

La promozione abbatte il prezzo iniziale da 1.299,00€ a soli 599,00€, con un risparmio netto del 53%. Potrete anche pagarla in 3 comode rate da 199,66€ senza interessi con Klarna, che offre un servizio gratuito grazie al quale effettuare i vostri acquisti a tasso zero, rendendoli così più como0di e accessibili. Insomma, trattandosi di un’offerta così conveniente, vi suggeriamo di approfittarne prima che termini.

Essendo una smart TV di fascia medio-alta, la Samsung QE55Q70B offre tantissime caratteristiche che la rendono l’ideale per i videogiocatori. Infatti, la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ consente al pannello di raggiungere i 120Hz in risoluzione 4K, offrendo un’esperienza di gioco incredibilmente fluida e reattiva.

Ma le ottimizzazioni dedicate al gaming non si fermano qui: la TV dispone anche della funzione Dynamic Black Equalizer, che esalta ogni minimo dettaglio nelle scene buie. Troverete queste e molte altre impostazioni nel menu Game Mode, appositamente pensato per raggruppare tutte le funzioni legate al gaming.

Per quanto riguarda poi l’eccezionale qualità del pannello, va certamente menzionata la tecnologia QLED di Samsung, che regala dettagli incredibili, anche nelle zone più scure. Il processore 4K è anche in grado di abbassare e alzare automaticamente il volume in base ai contenuti, per un’esperienza audio all’altezza di quella video.

Infine, vanno certamente menzionate le caratteristiche smart di questa splendida TV: il comodissimo Samsung Smart Hub raggruppa in un unico posto le vostre piattaforme di streaming preferite, mentre con SmartThings potrete connettervi facilmente ai dispositivi compatibili, controllandoli con il telecomando o la voce.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

