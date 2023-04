Siete alla ricerca di una nuova smart TV a un prezzo ridotto? Comet vi propone una splendida smart TV Samsung con schermo QLED da 75” a soli 1.249€ anziché 1.999€, con uno sconto del 37,5%, che corrisponde a un risparmio di ben 750€. Un’occasione davvero imperdibile, che però ha una durata limitata: avete tempo solo fino all’11 maggio o comunque fino a esaurimento scorte per fare vostra questa bellissima smart TV Samsung.

Spessa solo 2,7 cm, ha una cornice sottile per una visione immersiva e garantisce una riproduzione dei colori ultrarealistica grazie alla tecnologia Quantum Dot, in grado di riprodurre un miliardo di sfumature di colore per immagini brillanti e colori pieni, anche nelle scene con scarsa luminosità.

Anche la riproduzione del suono è di qualità eccellente, impiegando l’audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore: in questo modo, la vostra esperienza sonora, come quella visiva, sarà completamente immersiva. Inoltre, grazie alla modalità gioco è perfetta anche per i videogiocatori più esigenti.

Per una maggiore personalizzazione e semplicità di utilizzo, questa splendida smart TV Samsung è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, che vi aiuteranno nella scelta di cosa guardare sia in TV che sulle vostre piattaforme di streaming preferite. Il tutto è facilmente gestibile tramite lo Smart Hub, che vi permetterà di avere immediatamente a portata di telecomando tutti i vostri contenuti.

Tutto questo è garantito dal processore 4K Lite di Samsung, che è anche in grado di adattare automaticamente luminosità e volume, per regalarvi esperienze sempre dinamiche e coinvolgenti.

Se siete alla ricerca di una nuova smart TV questa è l’occasione perfetta per fare un acquisto di ottima qualità a un prezzo davvero contenuto. Acquistate oggi stesso la vostra nuova smart TV Samsung a soli 1.249€ anziché 1.999€, risparmiando così il 37,5%, ben 750€! Vi invitiamo però a fare in fretta, perché l’offerta durerà solo fino all’11 maggio, ma potrebbe terminare anche prima, se si esaurissero le scorte.

Oltre alla possibilità di assicurarvi questa bellissima smart TV Samsung, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete fare vostra questa incredibile smart TV e lasciare tutti i vostri amici a bocca aperta.

