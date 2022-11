Se siete alla ricerca di una smart TV che riproduce le immagini e l’audio basandosi sull’intelligenza cognitiva, adattandosi quindi a ogni ambiente e al tipo di contenuto multimediale, vi informiamo che Mediaword ha rilasciato per quest’ultima ondata di offerte dedicate al Black Friday un’occasione imperdibile sulla raffinata ed elegante Sony XR55A80J da 55 pollici.

Si tratta di una smart TV per molti proibitiva in assenza di sconti particolari, visto che il prezzo originale è di 1.499,00€. Sarete felici di sapere però che in queste ore potrete acquistarla a 999,00€, una cifra decisamente più allettante rispetto a quella di listino. Il vero Black Friday di Mediaworld durerà ancora per poco, quindi cercate di non perdere questa offerta che, come tante altre, potrebbe terminare prima del previsto in caso di esaurimento scorte.

Come anticipato, parliamo di una smart TV, se vogliamo, molto particolare, poiché per riprodurre immagini dalla qualità eccelsa si fa aiutare dal cosiddetto Cognitive Processor XR, un chip proprietario che analizza in tempo reale ogni singolo frame di un’immagine, editandolo affinché colori e contrasti siano paragonabili alla visione umana. Il suddetto chip gestisce anche l’audio della smart TV, simulando ancora una volta l’ascolto umano, il che significa che le scene in cui vi è tanto parlato saranno molto naturali.

Ad ogni modo, il Cognitive Processor XR è solo la punta dell’iceberg di Sony XR55A80J, dal momento che alla base vi è un pannello OLED di altissima qualità, capace di accentuare i picchi di luce e rendere più profondi i neri. Poche altre smart TV garantiscono che nessun dettaglio venga celato dalle ombre o bruciato dalle alte luci. Inoltre, sul mercato ci sono pochi altri televisori in grado di sfruttare le potenzialità di PlayStation 5. Non a caso, il produttore sponsorizza l’immagine del prodotto abbinandola alla console Sony, che potrà non solo funzionare in 4K a 120 FPS, ma anche attivare automaticamente l’HDR Tone Mapping e il Genre Picture Mode, per un’esperienza di gioco unica e appagante.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

